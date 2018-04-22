صور اغتيال فادي البطش الفلسطيني فى ماليزيا

فى جديد الأخبار التى تم تداولها عبر وكالات الأنباء الفرنسية قيامها بنشر صور جديدة لواقعة تعرض الدكتور فادي محمد البطش, لأعيره ناريه أودت بحياته علي الفور فى صباح أمس السبت, 21-4-2018, بمدينة كوالالمبور, وهي العاصمة الماليزية, بعد قيام بعض من المجهولين بإطلاق الأعيرة النارية عليه أثناء ذهابه للمسجد ليصلي الفجر.

وعلي إثر هذا الحادث قامت العديد من الوسائل الإعلامية الماليزية بتأكيد مصرع الدكتور فادي محمد البطش, الأكاديمي الفلسطيني, الذي تم تقليبه بأفضل باحث عربي بتلقيه جائزة الخزانه الماليزية, وأوضحت المصادر بأن هذا الحادث وقع بالقرب من منزله فى أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر فى المدينة الماليزية “كوالالمبور” محل إقامته.

وحسب ما قامت الصحيفة الماليزية, ستار, بنشره اليوم من أقوال متعلقه بهذا الحادث الصادم, نشرت التصريحات التى أدلها بها داتوك سيري مازلان لازم, وهو قائد شرطة كوالالمبور, بأن الدكتور الفلسيطيني كان ذهاباً إلي المسجد المجاور لمحل إقامته لكي يؤدي فريضه صلاة الفجر, وعندها تم إطلاق النار عليه بواسطة بعد المجهولين أثناء ركبوهم دراجة نارية وتم هذا الحادث في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت جالان جومباك محل إقامة المتوفي..