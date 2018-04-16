رابط التقديم علي وظائف صندوق التنمية العقارية 1439 الجديدة – موقع بوابة التوظيف

فى مستهل أخبار المملكة العربية السعودية فى صباح اليوم الإثنين 16-4-2018 خرج صندوق التنمية العقارية السعودي معلناً عن توافر بعض الوظائف الخالية لخريجي شهادات (الماجستير والبكالوريوس).

الوظائف المعلن عنها

وأوضح صندوق التنمية العقارية بالمملكة المسميات الخاصة بالوظائف الشاغرة التى أعلن عنها وهي :

مطلوب منسق متابعة المهام التنفيذية

مطلوب سكرتير تنفيذي

مطلوب أخصائي لكلاً من (كتابة محاضر ومنسق إجتماعات ودعم الأعمال التنفيذية) كلاً علي حده.

مطلوب اخصائي تطوير محتوي

مطلوب أخصائي محلل الضمانات العقارية.

كما حدد الصندوق العقاري التخصصات المطلوبة فى الوظائف المعلن عنها بأن تكون :

تخصص إدارة أعمال وإدارة مالية.

تخصص تكنولوجيا (تقنية معلومات).

رابط التقديم علي الوظائف الخالية فى الصندوق العقاري

وبدورنا هنا علي الكفاح العربي سبورت ننشر لكم رابط التقديم علي وظائف صندوق التنمية العقاري الجديدة 1439 من خلال توفير رابط موقع بوابة التوظيف حسبما أشار صندوق التنمية, بأنه علي جميع الخريجين والخريجيات الراغبين بالتقديم إلي الوظائف الشاغرة فى صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودي عليه ان يكون علي دراية تامة بكافة التفاصيل والشروط الخاصة بكل وظيفة بالدخول علي الرابط أدناه: