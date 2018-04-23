صور شهر رمضان 2018 اجدد بطاقات تهاني رمضان كريم 1439 هجريا

صور رمضان, يا أهلا بيكم علي موقعنا الكفاح العربي, وزي ما عودناكم بنتابع معاكم اي حاجة تهمكم, وبما إننا أهو خلاص داخلين علي رمضان أحلي وأجمل شهر فى السنة كلها هنششر ليكم فى الموضوع شوية من أحدث صور رمضان 2018 ان شاء الله هتعجبكم اوي, خلفيات رمضان 2018 جديدة مش هتلاقوها في أي مكان تاني إلا هنا وبس علي الكفاح العربي وهتشوفو بنفسكم وتحكموا.

ذكرياتناا فى شهر رمضان المبارك 2018

بس الأول عاوزين ندردش شوية عن شهر رمضان, مين مننا اول ما يسمع او يعرف ان شهر رمضان خلاص اهو جاي علينا مش بتيجليه ذكريات متعلقه برمضان ؟! وكم واحد مننا مش بيتمني من ربنا سبحانه وتعالي أنه يبلغه شهر رمضان المقبل بأمر الله تعالي عشان بيتمني يعيش فى رحاب الله فى الحالة اللي بنكون فيها كلها من طاعة لله سبحانه وتعالي وطاعة للمولي وحب للصلاة وقراءة القراءن الكريم ونفرح مع بعض بالإحتفالات اللى بتكون فى كل الشوارع والبيوت سواء كان دا فى مصر او فى السعودية او فى أي دولة عربية كلنا بنعيش الأجواء دي أكيد.

صور رمضان كريم جديده

مين مننا مش فاكر اول لما خلاص اهو نعرف ان رمضان داخل علينا تتجمع كل الجيران عشان نزين شوارع المنطقة بتاعتنا ونعلق الفوانيس والانوار الرمضانية اللى بتدخل الفرحة علينا وعلي كل حته فى الشارع والمنطقة بمناسبة دخول شهر الرحمة والمغفرة علينا.

شهر رمضان 2018 علي طول بيكون ليه حجات تميزه عن اي شهر دا فى أي دولة وأي مجتمع عربي مسلم, بس النهاردة هنتكلم علي الحجات اللي بتميز شهر رمضان الكريم عن المصريين اللي أول حاجة بتلاحظها فى كل مناطق مصر شارع شارع وحاره حاره هو انك طول ما انتا ماشي سامع قرآن البيوت والمحلات مشغلين آيات الذكر الكريم ودا بيكون طوال الليل والنهار والناس فيها فرحة كدا تلقائية سبحان الله.

وتلاقيهم من جواهم فرحانين وجواهم رضا كبير وطاقة كبيرة من التسامح والحب,بذمتكم تنكروا الكلام دا ؟!! في حد هنا يقدر يقاوم فرحته بأحلي شهر الكل بيستناه ! شهر رمضان الكريم ربنا يبلغنا بيه يارب السنة دي والسنين الجاية كلها اللهم آمين.

يلا تعالي وسيب نفسك معايا فى القراية كدا واستعيد معايا أحلي الذكريات الرمضانية واللى هننشرلك بينها صور وخلفيات رمضان 2018 تخليك تعيش فى الجو ومن نفسك كدا هتحس بحاله غريبة من الهدوء والروقان اللى روحك هتمتلي بيه معانا هنا وبس علي الكفاح العربي.

أول حاجة بنشوفها فى شهر رمضان لعام 2018 وكل الأعوام طبعا هي الزينة اللي بتكون متعلقة فى الشوارع وفي كل ركن من أركان الشارع والمناطق المصرية الأصيلة وتسمع دقات الطبله بتاعة المسحراتي اللى بيعين نفسوا كدا انو انا هصحي الناس دي عشان تتسحر دلوقت وتحب انك تقعد وتستني تسمعوا عشان تخرج من الشباك او البلاكونه وتبص عليه عشان خاطر تشوف بس لمه العيال الصغيرا حواليه وهما كل واحد فيهم عمال يقولوا علي اسمه واسم ابوه عشان المسحراتي ينده عليه ويسلام بقي لما فعلا المسحراتي يعمل كدا تلاقي العيل من دول هيموت من الفرحة هههه والله العظيم الطفوله دي مفيش أحلي منها, وتيجي يمعلم للفطار اللي بيلم الاسره كلها تاكل في وقت واحد علي طبلية واحدة.

وطبعا المجمتع المصري من أبرز اللى بيميزه عن أي مجمتع اخر هو الموائد ايوا بالظبط ااقصد موائد الرحمن اللي مفيش اي شارع إلا وهتلاقي فيه مائدة مع الفوانيس وفرحة اللمة والأطفال والكبار بيها والكل قاعد ومستني اللحظة اللي مدفع الافطار هيضرب فيها واللي بيكون فيها تسارع غير طبيعي من الناس فى الشارع عشان تقدم فطار ومشروبات للناس اللى فشارع وتفطرهم بأحلي مشروبات وأجمل الأطمعة المختلفة والحلويات بتاعة رمضان 2018 ايوااا سامعك الكنافة والقطايف.

ولهذا نجد بأن الشهر الرمضاني 2018 يختلف فى الدولة المصري عن أي دولة أخري إذ نجد له الطابع المميز والخاص به بتجلي المظاهر التى تظهر مدي الوحدة الوطني فى أجمل صور لها بمشاركة جميع العوائل المسيحية العوائل المسلمة فى تجهيز الإفطار ليكونوا مجتمعين معاً علي مائدة واحدة يأكلون عليها فى هذا الشهر المبارك.

وليس لدي الجميع أدني شك بأن جميع المواقع الخاصة بالتواصل الإجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر لها تواجد كبير فى يومنا وبما أن تبادل التهاني بمناسبة إقتراب شهر رمضان الكريم 2018 يعد عادة تعودنا عليها جميعنا, ففي هذه الموضوع سوف تجدوا أجمل الصور الرمضانية لتبادل التهنئة والكلمات التي لها صله بشهر رمضان الكريم والبحث الكبير عليها من الجميع فنقوم بعمل تصميمات رائعة لأجمل صور مكتوب عليها اجمل واحلي العباريات الرمضانية اللي بتحسسك فعلا اننا في رمضان واللي منها (رمضان كريم) اللى بنقولها لبعض كبير وكلمة “أهلا رمضان” ستجدوا هذا وأكثر فى هذا المقال الذي ستجدوا فيه أحدث صور رمضان كريم 2018 وخلفيات رمضانية جميلة 2018 يمكنكم أن تقوموا بإهدائها إلي اصدقائكم واقاربكم علي مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتوتير وانستقرام.

صور رمضانيه 2018