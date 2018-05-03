ماجيك السينما جورج ميلييس .. جوجل يحتفل بذكري ميليس اليوم 3/5/2018 علي طريقته الخاصة

الماجيك جورج ميليس وإحتفال محرك البحث به اليوم, وهنا علي الكفاح العربي سبورت سنتعرف سوياً ما هي قصة جورج ميلييس ومن هو جورج ميلييس الذي خصص محرك البحث جوجل شعاراً له اليوم فى خلال هذا المقال.

ايام زمان كانت السينما دي حاجة بسيطة للغايه مفيهاش العقد اللى موجوده حالياً من التكنولوجيا وكل الخدع اللي بتتطلب مجهود جبار عشان تبهرنا كدا ودا بيتطلب أجهزة ومعدات وبرامج ومصممين وليله كبيرة اوي, إنما زمان كان كل اللى بيحتاجه المخرج أو المصور انه بس يطلع بفكرة جديدة تكون قابله للتصوير وعلي طول ينفذها ويصورها فى المكان الحقيقي ليها من غير خدع ولا تركيبات مناظر ولا اي حاجة, زي ما هي فى الطبيعة كدا لايف.

ماجيك السينما جورج ميلييس

ودا اللى كان بيعملوا الأخوين لوميير فى الدولة الفرنسية لما قاموا بإرسال العديد من المصورين إلي جميع أنحاء العالم عشان بس يصورو أفلام سينمائية قصيرة بتتكون من مشهد واحد وبس , وكانوا بيصوروا الناس وهي مستنيه القطر أو العمال وهما خارجين من مصنع وحجات زي كدا, يمكن وانتا بتقرا فاكر ان دا حاجة عبيطة.

بس هقولك لا الحجات دي كانت الناس زمان مبهورة بيها جدا عشان العالم كلو كانت آلة التصوير السينمائي دي بالنسباله حاجة كدا زي إختراع جديد اول مره يشوفوا حاجة كدا, ودا خلي كل المخرجين والناس اللى بتصور تركيزهم كلو منصب علي الآله دي يمكن أكتر من تركيزهم علي ايه اللى ممكن تعمله الصور دي واللي ممكن يضفوه عليها عشان يحسنوها.

يعني زي ما تقولوا كدا كانوا فرحانين بيها اوي ومش عاوزين حاجة الا انهم يفضلوا يصورو بيها وبس ومش عايزين يفكروا في اى حاجة تانيه ممكن تتعمل فى الاله دي أو يطوروها يعني كان تعامل سطحي جدا بس بصراحة حقهم -اه ببرر ليهم-, وبالتالي مكنش فى حاجة بتهمهم إلا انهم فرحانين بعرض الصور اللى بيصوروها دي.

بس الحال دا مستمرش كتير ودا لأن السينما وقتها انتشرت بشكل كبير وسريع بشكل رهيب جدا وعدد الأفلام زاد اوي والمنتجين خلاص صورو كل حاجة تسمح انها تتصور وقتها , وهنا بقي عرفوا ان مفيش مفر من ان لازم إبتكار للآله دي لازم تتطور لازم المادة اللى بتتصور دي طبيعتها تتغير بقي.

وهنا بقي يجي عم جورج ميلييس اللي وقتها بقي من أول رواد السينما اللى بيجددوا وبيطوروا واللى اشتهر وقتها بإسم ساحر السينما, ودا عشان يعتبر هو اللى قام بوضع حجر الاساس لتصوير السينما بمعني الكلمة من تقينات المونتاج والمؤثرات البصرية والديكورات الخاصة بالتصوير والسيناريو والقطع والمزج كان معلم بصراحة.

وعم جورج ميلييس دا بقي اتولد زي ما بنقول كدا بالبلدي وهوا في بوقه معلقه ذهب كانت عيلته غنيه جدا فى عاصمة فرنسا, باريس, والكلام دا كان فى 8 من آخر شهور السنة الميلاديه أيوا بالظبط شهر ديسمبر لعام 1861م, واللى كان مميز ميلييس انه من صغره كان شغوف اوي بالرسومات وتصميم الاستكتشات للمناظر الطبيعية اللي من درجة اتقانه فيها كانت شبه المناظر المسرحية.

ولما كبر شوية وعضمه نشف وبقي راجل ابوه اعتمد عليه وخلاص يتولي مسؤوليه مصنع من مصناعهم الكتيره, مش حسد علي فكرا انا بحقد بس ههههه, المهم عم جورج ميلييس دا حط الآلات فى دماغه وكان رجوله بصراحة وفضل يدرس فيها ويعرف كل حاجة فيها كبيرة وصغيره لغايه لما بقي ميكانيكي اد الدنيا.

سافر بعد كدا لدولة لندن عشان يتعلم الانجليزي وفي اثناء وجوده فى لندن سامعكم سامعكم اكيد كلو بيقول صاع بقي وباظ زي اغلب الشباب الا من رحم ربي ما بيعمل, هقولكم لا الراجل دا كان راجل اسم ع مسمي فعلا عشان استغل وقت وجودو فى لندن انو بقي يتردد بشكل كبير ومستمر علي المسرح المشهور وقتها فى لندن مسرح الساحر العجيب ماسكلين, ولما خلص تعليم الانجليزي ورجع تاني بقي لبلده باريس العمليه شعشعت فى دماغه وتابع ساحر تاني كان من أكبر السحرة فى الوقت دا واسمه هوديني, فى المسرح اللى كان مسميه علي اسمه, مسرح هوديني, وفضل عمنا ميلييس متابع الساحر دا لغايه لما طقت فى دماغه انه يشتري المسرح دا, وراح معتكف فيه وهنا بقي قدر انو يوصل لإبتكارات جديدة وحيل كتيره اوي وقتها.

ودا خلاه يتشهر فى وقت قصير اوي وكل الناس بقت تروح مسرحه دا وزاد الاقبال عليه والزهر لعب معاه علي رأي عم احمد شيبه, عقبالكم وعقبالي لما يلعب معانا احنا كمان =D, المهم نكمل عشان زمانكم بتشتموني دلوقت , عمنا جورج مكنش ليه حدود في الابداع بمعني فضل يبدع فى انه يحسن المناظر والديكورات عشان يقدر يطور من الحيل اللى بيعملها بشكل أحسن وأروع .

وفي الوقت دا بقي كان التنافس علي اخره عند الناس بتوع السيما اللى زهقوا خلاص وعاوزين يطورو فاكرينهم ها متسروحش مني الله يكرمكم, كان كله في الوقت دا بيتسابق علي اللى ينول شرف أنه يكون أول من صنع الآله الأفضل للعرض السينمائي, لغايه لما نجح الأخوان لوميير لما عرضوا أول عرض سينمائي حقيقي من خلال الآله بتاعتهم اللى اخترعوها واللى سموها, السينماتوغراف.

وكان العرض دا في يوم 28 ديسمبر 1895, مين بقي كان موجود فى العرض دا, ايوا اللى يفتح عليكم البرنس جورج ميلييس.

كان جورج فى وسط الناس اللى حضروا واللى اتبهر جدا بالآله دي, وعشان دماغه شغاله ومبدع فكر انه ممكن يستغلها فى أنه يوسع ويطور الترفيه والسحر اللى بيعمله علي المسرح الصغير بتاعه, وانها هتكون بديل أحسن وأروع من الشاشة المتواضعه اللى كان بيعرض فيها شويه صور لما العرض بتاعه بيخلص, وعلي طول مستناس راح وكلم الأخورين لوميير عشان يشتري او يأجر الآله دي بس الأخوين رفضوا العرض بتاعه.

استنوا دانتو هتستغربوا اكتر لما تعرفوا ايه سبب رفضهم, والله الخير كان زمان بجد, الاخوين لوميير كانوا رافضين فكرة انهم يبيعوا الاله دي بحجه ان ابوهم قالهم ان مش من الأمانه أنكم تبيعوا سلعه ملهاش اي مستقبل تجاري!!! إنتو متخلين الناس دي كانت نضيفه ازاي !!! ما علينا خلينا نكمل عشان الواحد دمه محروق لواحده اصلا.

المهم عمنا جورج ميلييس مسكتش ماهو دماغه سم وصمم انه مش عشان رفضوا انهم يبعولي الآله هسكت وربنا لأصنع انا واحده وهتكون احلي من آله العرض السينمائيه بتاعتهم اللى فرحانين بيها دي, بس عرف ان فى تاجر اسمه روبرت بول جه لباريس وهو معاه عدد كبير من أجهزة البيوسكوب وراح عمنا ميلييس اشتري منها جهاز وعدد من الأفلام المعروفة والمشهورة للعالم الأمريكي أديسون.

وبيهم فتح أول دار للسينما فى العالم فى مسرح هوديني, بس بعد فتره مرضييش عن الوضع دا وحس انه كفايه بقي يعرض فى أفلام غيره, ورجعت الجنونه فى دماغه تاني وقرر اني انا اللى هصور الأفلام دي بنفسي, وعشان هو راجل فاهم فى الميكانيا زي ما قولنا فى أول المقال دا لما اشتغل مع ابوه خبرته نفعته هنا بأنه يعكس استخدام آله البيوسكوب, يعني ايه, يعني ان بدل من الآله دي بتعرض لا خلاها تصور , ازاي مش عارف والله.

وراح مشتري كمية كبيرة من الأفلام الخامه واخترع آله جديدة اسمها آله تخزيم بس كانت علي أدها حاجه كدا بدائية جدا, بس كتر خيرو بصراحه, واخترع برضه جهاز متخصص فى تحميض الأفلام, وفي سنه 1896 نجح جورج ميلييس بأنه يخرج أول فيلم ليه وأتبعهم بفيلم A Game of cards وكانوا مفيهمش أي خدع ولا حيل بصريه, وبعدها اخرج فيلم اسمه السيده المختفيه, واللى من خلاله بدأ أول الخطوات ليه بما يعرف فى وقتنا الحالي بالمونتاج.

القصة طويلة بس مش عايز اطول عليكم, بإختصار جورج ميلييس يعتبر أول البني آدمين اللي عرفونا حاجة اسمها خدع السيما وأول الناس اللى عرفتنا حاجة اسمها الخيال العلمي.

بصراحة يستاهل ان جوجل يعملوا شعار, لو الموضوع عجبكم متبلخوش بتعليق حتي لو هتشتموا .. اوعو تشتموا بجد هههههه ,, في أمان الله ..