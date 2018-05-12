موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439 وأخبار الضمان الاجتماعي رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لشهر شعبان 1439 فيما يخص آخر اخبار برنامج المساعدات المقطوعة لشهر شعبان 1439 الجديدة قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالإعلان عن إيداعها المبالغ المالية المخصصة لهذا البرنامج فى حسابات عدداً م مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح, الشافي, قيمة المبالغ لمالية التى قد تم إيداعها فى الحسابات الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من المساعدة المقطوعة الضمان الإجتماعي قد بلغت مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليون ريالاً سعودياً, كما بين أيضاً عدد المستفيدين الذين استقبلت حساباتهم المبالغ المالية الخاصة لهذا الشهر بأن عددهم تعدي التسعمائة ألف مستفيد, وجميع هذه الحسابات تم القيام بإيداع المبالغ المالية فيها بشكل مباشر, وذلك لحرص المملكة العربية السعودية علي تحسين ظروف المواطنين السعوديين المعيشية.

وصرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي, وكيل الوزارة للضمان الإجتماعي, بأن الأموال التى قامت الوزاره بإيداعها فى حسابات المستفيدين لهذا البرنامج بلغت 502.683.359 ريالا، تم إيداعهم فى حسابات 37.991 مستفيد.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439, ننشر لكم علي الكفاح العربي سبورت رابط الإستعلام عن المساعدات المقطوعة لشهر شعبان 1439 هجريا, وذلك لما تشهده الفترة الراهنة من زيادة بحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي لهذه الشهر المبارك ورغبتهم فى معرفة الرابط الرسميالتى قامت وزارة التنمية الإجتماعية بتخصيصه للإستعلام عن المساعدة القطوعة لشهر شعبان.

وفى إطار متابعتنا لآخر مستجدات الأخبار المتداولة ننشر لكم اليوم حول معرفة رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1438 هـ, وهو البرنامج الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بواسطة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لمساعدة المواطنين السعوديين علي غلو الأسعار فى الفترة الراهنة, ويتم الإستعلام عن المساعدة بواطة إدخال رقم الطلب الخاص بكم.

متي موعد صرف المساعدة المقطوعة

إتخذت وزارة التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية قرارها بأن يتم صرف المساعدة المقطوعة لثلاثين ألف مستفيد سعودي, وسيكون موعد صرف المساعدات المقطوعة للذين قاموا بتقديم طلباتهم فى الشهور (8 -9-10- لعام 1439).

أخبار الضمان الاجتماعي اليوم

حيث قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالإعلان بأنها قامت بإيداع المبالغ المخصصة للمعاشات الخاصة ببرنامج الضمان الإجتماعي لشهر شعبان فى جميع الحسابات الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من المساعدة المقطوعة الضمان الإجتماعي 1439, وهذه المبالغ شاملة لجميع المعاشات الضمانية, وأيضاً المساعدات النقدية التى يتم تقديمها لجميع المواطنين السعوديين من أجل مساعداتهم وإعانتهم علي مصاريف الغذاء وتسديد الفواتير الخاصة بإستهلاك الكهرباء, كما تشمل أيضاً بدل غلاء المعيشة.

يأتي ذلك فى ظل الأوامر الملكية التى تنص علي إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لجميع مستفيدي الضمان الإجتماعي المساعدة المقطوعة 1439 هجرياً.

وبالتزامن مع صرف المساعدات المقطوعة وإيداع مبالغ الضمان الإجتماعي خرج الدكتور إبراهيم الشافي, وكيل وزارة الضمان الاجتماعي السعودية, فى تصريح جديد له, أوضح فيه بأن المبالغ المخصصة لغلاء المعيشة سيتم صرفها لجميع المستفدين من برنامج الضمان الاجتماعي الذين لا تساعدهم مبالغ المعاشات التقاعدية سواء كانت من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية, وذلك لأن كلاً من هذين الجهتين سيقومان بصرف بدل غلاء المعيشة لكافة المستفدين منهما, ويأتي ذلك تنفيذاً للأمر الكريم الذي يلزم بعدم القيام بالجمع بين كلاً من البدلين للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المساعدة المقطوعة والمعاشات التقاعدية.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لجميع الشعب السعودي بأن الهدف الرئيسي من صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1439 هو حرص المملكة علي مساعدة المواطنين السعوديين وإعاناتهم علي الظروف المعيشية الصعبة فى ظل إرتفاع الأسعار والحالة الإقتصادية الراهنة.

وتم تخصيص صرف المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي 1439 لبعض الفئات التى من ضمنها أصحاب الدخل المحدود, كما قامت الوزارة أيضاً بمطالبة جميع المواطنين الذين يرغبون بالحصول علي المساعدة المقاعدة القيام بالتسجيل فى البرنامج عبر بوابة الضمان الإجتماعي 1439, ولكن يجب الأخذ بالإعتبار بأن البرنامج يقوم بعمل دراسة حالة لجميع الذين قاموا بالتسجيل فيه, ومن ثم يتم تحديد الحالات التى يجدها البرنامج فى حاجة بالفعل إلي الإعانات والمساعدة السريعة والعاجلة, ويتم ذلك من خلال قواعد البيانات الخاصة بالبرنامج التي يتم الرجوع إليها بدون أي ظلم أو تحيز والإختيار بكل موضوعية.

ويقدم لكم موقع الكفاح العربي سبورت الشروط الأساسية والقواعد اللازمة التى علي أساسها يمكن قبول التسجيل والحصول علي المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي, وإرفاق رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1439.

شروط التسجيل فى برنامج المساعده المقطوعة 1439 للضمان الاجتماعي والإنضمام للمستفيدين منه

حيث تم تحديد بعض الشروط التى علي أساسها يتم قبول المتقدمين والمسجلين من أجل الحصول علي المساعدة المقطوعة 1439 بواسطة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية, موضحة بأنه يتم دراسة الحالات الخاصة بجميع المسجلين والمتقدمين الراغبين بالحصول علي المساعدات المقطوعة 1439 هجرياً, ومن هذه الشروط :

أولا: أن يكون سن المتقدم يزيد عن الخمس وثلاثين عاماً.

ثانيا: يتم صرف المساعدات المقطوعة وفقاً للأقديمة من حيث التقديم.

ثالثا: لابد من مضي سنة كاملة قبل تقديم طلب الحصول علي المساعداة المقطوعة مرة أخري.

رابعا: لا تزيد مبالغ المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي عن ثلاثين ألف ريال سعودي.

خامسا: عدد أفراد الأسرة السعودية من ضمن العوامل التى يتم علي أساسها تحديد قيمة مبالغ المساعدات المقطوعة, والدخل الشهري الخاص بها.

سادسا: يجب أن يكون الراتب الخاص بالمتقدم لا يتعدي الحد المانع للصرف.

رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعه الضمان الاجتماعي لشهر شعبان 1439

وفيما يخص رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة سيتم ذلك عبر الولوج إلي هذا الرابط (رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1439 الضمان الاجتماعي).