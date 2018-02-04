اصرار الهلال على استمراره بصدارة الدوري في تجهيزات مواجهته امام الباطن اليوم

الأحد، 4 فبراير 2018 الساعة 6:31:32 صباحًا

ضمن فترتة اشتعال منافسات الدوري السعودي للموسم 2018 , يترقب جماهير الانديه السعوديه تقلبات النتائج وحماس المنافسات لاندية الدوري , فنجد الهلال المتصدر في قمة جدول دوري المحترفين يسعى لتثبيت قوته والعبور باقل الخساءر من الجولات المقبله , فيما يحاول الاهلي الوصيف استغلال اثمن الفرص للفوز والتصدي لكل من ينافسه على الصدارة واللقب .

فبعد نهاية الجولة الـ 19 من الدوري اشتعلت روح المنافسه اكثر بين الهلال والاهلي والنصر والشباب , واستهلت مواجهات الجولة العشرون مبارياتها باصرار وقوة من المنافسين تظهر روح الحماس في دوري الموسم الحالي .

فقد اقيمت عدد ثلاثة مباريات بدخول الجولة العشرون في مساء يوم السبت 3 فبراير الجاري , واحتدت فيها المنافسة على صدارة ترتيب مسابقة الدوري , واقيمت بين فريقي النصر وأحد وفريقي التعاون والفيصلي وفريقي الاتفاق والفتح .

وحيث ان نادي الهلال مازال هو المعتلي صدارة الترتيب ويريد ان يحتفظ بها رغم كل الصعوبات , فانه لن يقبل باي هزيمه مقبله امام خصومه , حيث يملك الزعيم حتى الان رصيد 39 نقطه , تفرق عن الاهلي الوصيف بنقطتان فقط .

وتداولت مواقع الاخبار الرياضيه المحليه بخصوص مواجهة الهلال القادمه امام الباطن , والتي ستقام مساء اليوم الاحد بتاريخ 4 فبراير 2018 , كيف يجري لاعبو الزعيم جهودا كبيره واستعدادات بارزه لتخطي عقبة الباطن هذا المساء والمحافظه على صدارة الفريق .

وفي نفس السياق فان نادي النصر يتعقب الفوز في مواجهاته الحاليه والمقبله ليسابق منافسيه على الصداره , ومنها فقد تمكن نادي النصر من اثبات جدارته وتحقيق الفوز امام نادي أحد , وذلك بنتيجة هدفين دون رد , بتوقيع كابتن فريق النصر محمد السهلاوي واللاعب ليوناردو.