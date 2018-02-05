ضربة قوية للهلال قبل مباراة الديربي القادمة له أمام الأصفر

فقبل مواجهة الهلال لنادي الباطن اليوم, فى ضمن مباريات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2018, قام المدير الفني لنادي الهلال الأول لكرة القدم فى السعودية, الأرجنتيني رامون دياز, بالتوقيع فى حرج, وذلك علي إثر التهديد الخطير للاعبي الهلال قبيل مباراة الديربي القادمة له أمام النصر , إذ نجد بأن ستة لاعبين من الهلال مهددين بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء لهم.

حيث نجد بأن كلاً من اللاعبين عبد الله عطيف , ومحمد البريك, والمدافعين فيصل درويش واسامة هوساوي وياسر الشهراني وعبد الله الحافظ, يواجهون خطورة إبعادهم عن مباراة الديربي المنتظر للهلال أمام النصر فى مباريات الجولة الـ 21 والمقرر خوضها علي أرضية استاد الامير فيصل بن فهد بالملز.