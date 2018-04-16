موعد مشاهدة مباراة العين والريان القطري اليوم 15-4-2018 والقنوات الناقلة بث مباشر دورى ابطال اسيا

يأتي لقاء العين والريان مساء اليوم الإثنين فى ضمن آخر المباريات التى يتم خوضها فى دور المجموعات من مسابقة البطولة الآسيوية -أي دوري أبطال آسيا 2018- ضمن منافسات الجولة الـ (26) من تلك المسابقة.

وبالتزامن مع إقتراب توقيت المباراة يجب الأخذ فى الإعتبار بأن كلاً منهم (العين والريان) يلعبوا معاً فى المجموعة الـ (4) وهي المجموعة التى تضم الزعيم السعودي (الهلال) والنادي الإيراني (استقلال طهران).

إذ تأتي مواجهة العين أمام الريان ضمن مباريات المسابقة الآسيوية كما ذكرنا سلفاً, إذ سيحل نادي العين ضيفاً ثقيلاً علي النادي القطري بأرضية ملعب جاسم بن حمد فى مساء اليوم الإثنين, الموافق 16-4-2018 ميلادياً.

اللقاء المصيري للعين الذي يحتاج إلي التعادل فقط

كما نجد بأن النادي الإماراتي يدخل إلي هذه المواجهة وهو فى إطمئنان شديد, إذ أمامه فرصتين يستطيع من خلالهم تحقيق الفوز بكل بساطة, وذلك إما أن يقوم بالتعادل أو بتحقيق الفوز علي النادي القطري.

وتجدر الإشارة هنا بأن العين يحتل وصافة المسابقة الآسيوية لهذا الموسم, إذ يمتلك فى جعبته (7 نقاط), ولهذا فهو فى حاجة إلي الحصول علي نقطة وحيدة فقط يمكن أن يحققها بواسطة التعادل أو عن طريق الفوز, وذلك حتي يضمن صعوده بشكل رسمي وخطف بطاقة الصعود الثانية ليكون برفقة لاعبي الإيران الذين ضمنوا صعودهم منذ مباريات الجولة السابقة.

ولكن علي الجهة المقابلة سيدخل لاعبي نادي الريان القطري وهم علي يقين بأن هذه المباراة يجب أن يخرجوا منها وهم منتصرين لكي يضمنوا تأهلهم, لأن خروجهم من هذا اللقاء بدون الفوز سيجعلهم يودعون دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2018.

جدير بالذكر متابعي الكفاح العربي سبورت بان مشاهدة مباراة الذهاب بين العين والريان السابقة كان التعادل الإيجابي هو الحاسم لها, إذ إنتهت بهدفاً لكلاً منهم, وتم خوضها علي أرضية استاد هزاع بن زايد فى النادي العيناوي الإماراتي.

موعد مباراة العين والريان

هذا وتم تحديد توقيت مواجهة العين القادمة أمام الريان القطري الذي سيتم خوضه علي أرضية استاد جاسم بن حمد فى النادي القطري (السد) فى مساء اليوم الإثنين 16/4/2018 لتنطلق صافرة الحكم لبدء مجريات لقاء الريان والعين فى تمام الساعة:

السادسة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (06:45) بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة.

السابعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (07:45) بتوقيت الإمارات (أبو ظبي).

السادسة إلا الربع مساءً (05:45) بتوقيت القاهرة.

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء فقد قامت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية بالإعلان بأن قناة بي إن سبورتس HD 2 ستكون هي الناقلة لهذه المباراة, كما ستقوم قناة الكأس HD 3 بنقل مجرياته أيضاً.

بطاقة مباراة الريان القطري والعين الإماراتي

فرق المباراة العين الإماراتي VS الريان القطري موعد المباراة مساء اليوم الإثنين 16 إبريل 2018 الساعة: السادسة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (06:45) بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة.

السابعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (07:45) بتوقيت الإمارات (أبو ظبي).

السادسة إلا الربع مساءً (05:45) بتوقيت القاهرة. اسم الدوري الجولة الـ (6) من دور المجموعات من مسابقة أبطال آسيا لموسم 2018 استاد المباراة استاد جاسم بن حمد القطري القنوات الناقلة قناة الكأس HD 3

قناة beIN SPORTS HD 2 معلقين المباراة المعلق يوسف سيف

المعلق خليل البلوشي

غيابات العين قبل مباراته أمام الريان القطري اليوم

أفادت المصادر بأن نادي العين الإماراتي ستكون قائمته أمام الريان كاملة ولا ينقصها أي لاعب, إذ لم يتعرض أي لاعب عيناوي للإصابة أو للإيقاف.

تشكيلة العين ضد الريان اليوم

سيقوم المدير الفني لنادي العين, زوران ماميتش, بالإعتماد علي التشكيلة المعتادة له ألا وهي أربعة أربعة اثنين (4-4-2).

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