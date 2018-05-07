موعد مباراة روما وكالياري القادمة, من المقرر بأن تشهد أرضية الملعب الإيطالي “ساردينيا” مباراة روما وكالياري فى مساء الغد الأحد الموافق السادس من الشهر الخامس الميلادي مايو للعام 2018 وهي المواجهة التى تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من البطولة الإيطالية -الدوري الإيطالي- لهذا الموسم 2018.

موعد مباراة روما وكالياري

هذا وتم الإعلان عن موعد وتوقيت مباراة روما وكالياري المقبلة فى الدوري الإيطالي والتى سيتم خوضها علي أرضية الملعب ساردينيا ارينا فى مساء الأحد الموافق 6-5-2018 لتنطلق صافرة الحكم فى تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة, وفى الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت المملكة العربية السعودية, وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت بأن قناة بي ان سبورت HD4 ستكون هي الناقل لمجريات مباراة روما المقبلة أمام كالياري.

وسيقوم لاعبي الذئاب بالدخول إلي مجريات مباراتهم القادمة أمام كالياري قادمين من إنتصار كبير لهم عندما خرجوا منها برباعية أهداف وبالتالي فهم فى أعلي معنوياتهم علي الرغم من إقصائهم من الدوري الأوروبي عندما خسروا أمام ليفربول بسباعية أهداف مقابل ستة أهداف كإجمالي لكلا من مباراتي الذهاب والعودة.

وبالتزامن مع إقتراب توقيت مباراة روما القادمة ضد كالياري نجد بأن النادي الجيالوروسي يتواجد فى المرتبه الثالثة من ترتيب الدوري بإمتلاكه 70 نقطة فى جعبته, ويسعون إلي تحقيق الفوز فى مباراتهم القادمة كالياري لتعزيز تواجدهم فى هذا المركز.

وبالنظر إلي الجهة المقابلة نجد بأن كالياري يتذيل ترتيب الدوري حيث يتواجدفى المركز السادس عشر بسبب تواجد 33 نقطة فقط فى جعبة رصيده, ولهذا فالروسوبلو فى خطورة كبيرة بتعرضه لمراكز الهبوط واقترابه منها,ولهذا عليه الخروج من مباراته أمام روما بنتيجة إيجابية.