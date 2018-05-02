مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وروما اليوم بث مباشر يلا شوت الجديد يوتيوب للجوال شغال بدون تشويش

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بعض التفاصيل حول مباراة ليفربول وروما أون لاين اليوم بث حي ليفربول Vs روما, البطولة : الدوري الأوروبي للأبطال 2018, القنوات الناقلة للقاء: قناة بي ان سبورتس 1, الاستاد : أوليمبيكو “أرضية روما” الحكم : دامير سكومينا .

موعد مشاهدة ليفربول وروما ومباشر مباراة ليفربول وروما اليوم فى تمام الـ 8:45 مساءاً بتوقيت مصر, والـ 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.

كورة ستار يلا شوت ليفربول مباشر اليوم و مشاهدة مباراة ليفربول وروما بث مباشر ليفربول وروما اليوم 02/05/2018 دوري أبطال أوروبا 2018.

تقرير مشاهدة مباراة ليفربول وروما اليوم الأربعاء 02-5-2018

فكما عودناكم علي جريدة الكفاح سبورت ننشر لكم خدمة موعد مباراة ليفربول وروما اليوم وذلك عندما يستقبل نادي روما الضيف الثقيل للغاية الفريق الإنجليزي ليفربول وهو الفريق الأجنبي الذي يلعب فى صفوفه اللاعب المصري المحترف والموهوب بالفطرة محمد صلاح نجم المنتخب المصري, فى المباراة المقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءاً (08:45) بتوقيت القاهرة, والتاسعة وخمس وأربعون دقيقة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية (09:45), اليوم الأربعاء, الموافق 2 مايو 2018, علي أرضية استاد الأولمبيكو, فى لقاء العودة بين كلا منهم فى مباريات دور نصف النهائيات من الدروي الأوروبي -دوري أبطال أوروبا- لهذا الموسم 2018.

موعد مباراة ليفربول وروما اليوم والقنوات الناقلة

إذ تقرر بأن يكون توقيت مباراة ليفربول وروما اليوم بشكل رسمي, لتبدأ مجريات مباراة العودة بين ليفربول وروما فى نصف النهائيات بالبطولة الأوروبية فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية, وفى الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية, وقامت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة بالإعلان عن القناة التى ستقوم ببث مشاهدة مباراة ليفربول مباشر أمام روما علي قناة بي ان سبورت HD1 وسيقوم كلاً من حفيظ دراج وعصام الشوالي بتولي مهمة التعليق علي أحداث ماتش ليفربول اليوم يلا شوت.

تنطلق مباراة إياب الدور نصف النهائى من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزى وروما الإيطالى، فى تمام التاسعة إلا الربع مساء، اليوم الأربعاء، وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق عصام الشوالى و حفيظ دراجى.

وقبيل موعد المشاهدة لمباراة ليفربول يلا شوت اليوم مباشر ضد روما نجد بأن الحالة المعنوية لدي النادي الإنجليزي بالتزامن مع إقتراب آخر المواجهات فى البطولة الأوروبية -دوري أبطال أوروبا 2018- فى قمتها إذ استطاع زملاء النجم المتألق دوماً محمد صلاح أن يسحقوا النادي الإيطالي-نقصد هنا روما- بخماسية أهداف مقابل هدفين فى لقاء الذهاب الذي قام بالجمع فيما بينهم بالإسبوع المنصرم والذي تم لعبه علي أرضية استاد الآنفيلد, وما جعل هذا اللقاء مميزاً بالفعل هو الإبداع الذي ظهر عليه صلاح بهزه شباك روما مرتين وصناعة مثلهم أيضاً.

وبالتزامن مع الموعد لمباراة ليفربول اليوم مباشر يلا شوت المعلن بان يكون فى مساء هذا اليوم, نجد بأن منذ أن رحل وإنتقل اللاعب محمد صلاح بعيداً وخارج النادي الإيطالي روما تعد هذه هي المرة الأولي التى سيعود فيها صلاح باللعب مجدداً علي أرضيه ملعب الإيطالي “الأولمبيكو” إذ تعد أرضية هذا الإستاد هي الأرضية التى شهدت إبداع النجم المصري وزادت من مستواه فى العاصمة الإيطالية سابقاً.

وكما تعودنا بأن التوقيت مباراة ليفربول وروما اليوم يلا شوت بث مباشر يكون منتظر بكل شدة من جانب الجمهور المصري العريق وأيضاً الجمهور الأجنبي, ففى الحقيقة نجد أمراً يلفت الإعجاب فمن الطبيعي أن يوجد جماهير كبيرة لمشجعي الفريق للاعب ولكن الخارج عن الطبيعي عندما يكون جماهير ومشجعي الفريق المنافس يكون أيضاً مشجاً للاعب المنافس لهم, فهذا الأمر يحدث فقط مع الفرعون المصري محمد صلاح عندما تستقبله جماهير ليفربول وروما اليوم علي أرض معلب الأولمبيكو بالتزامن مع موعد مباراة ليفربول الانجليزي وروما الايطالي اليوم علي يلا شوت وكورة ستار كورة لايف, وهذا لما قام صلاح بتسجيله فى تاريخ النادي الإيطالي فى الموسمين السابقيين بالإضافة للحركة الجميلة والتى تعبر عن الروح الجميله لصلاح بأنه رفض أن يحتفل بالهدفين اللذين أحرزهم فى روما فى مباراة ليفربول مباشر علي موقع يلا شوت أمام روما فى الذهاب السابقة.

وبالعودة إلي المباراة والموعد لمباراة الليفربول وروما اليوم مباشر رابط يلا شوت ليفروبول فنجد بأن النادي الإنجليزي ليفربول مباشر اليوم سيقوم بالسعي القوي حتي يتأهل إلي نهائيات البطولة الأوروبية لهذا الموسم -دوري أبطال أوروبا 2018- حتي يبدأ من جديد في إنقاذ موسمه خاصة بعد المباراتين السابقتين اللذين تم خوضهما فى البطولة الإنجليزي -البريميرليج- اللذين إنتهوا بنتيجة التعادل أمام كلاً من ستوك سيتي ووست بروميتش المتواجدين فى المركز الـ 19 والـ 20 فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2018, وهو الأمر الغاية فى الخطورة علي النادي الإنجليزي ليفربول حيث اذا بقي علي هذه التعادلات سيكون من الصعب عليه أن ينهي هذا الموسم بالمربع الذهبي الذي يجعله يصعد لبطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

ومع دخول موعد ماتش ليفربول يلا شوت اليوم مباشر وروما يلا شوت تأمل الجماهير الإنجليزية المشجعة لـ ليفربول مباشر اليوم بأن ينجح المثلث المرعب الذي يضم كلاً من فيرمينو وساديو ماني والمتألق محمد صلاح فى خطف بطاقة الصعود والتأهل إلي نهائيات دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 8 فى تاريخ الفريق والأول له منذ عام 2007 عندما أقصاه ميلان بهذا الموسم.

وسيقوم زملاء النجم المصري محمد صلاح فى نادي ليفربول بالدخول إلي البث المباشر لمباراة ليفربول وروما يلا شوت بث مباشر كورة لايف وهم لديهم نوعاً من الإحباط بسبب النتيجة الأخيرة لهم فى البطولة الإنجليزية -الدوري الإنجليزي الممتاز- لهذا الموسم عندما تقابلوا مع وست بروميتش فى اللقاء الذي إنتهي بالتعادل, وهو الأمر الذي جعل الريدز يتجمد مكانه فى الترتيب الثالث بالبطولة الإنجليزية حيث توقف رصيدهم عند 71 نقطة ناقصين ثلاث نقط فقط عن خانة الوصيف التى يسكن مانشستر يونايتد فيها.

فهذا التعادل جعل أصحاب الزي الأحمر فى حالة من الغيظ والإحباط الكبيرة خاصة وأنهم في بداية هذه المباراة كانوا متقدمين بهدفين ولكن نجح لاعبي وست بروميتش بأن يحرزو هدفين مثلهم لتنتهي المباراة بنتيجة (2-2), كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وروما بث مباشر ليفربول وروما اليوم 24-04-2018 دوري أبطال اوروبا.

جدير بالذكر بأن سبب تواجد زملاء صلاح, ليفربول, فى المجموعة الخامسة, هو نتيجة قرعة دور المجموعات للبطولة الأوروبية -دوري أبطال أوروبا- التى وأوقعتهم فيها, وهذه المجموعة تضم كلاً من الاندية (ماريبور, وسبارتاك موسكو, وإشبيلية), ولكن استطاع لاعبي ليفربول أن يثبتوا نفسهم فيها ليتمكنوا من العبور إلي دور ثمن النهائي وهم متصدرين بعد نجاحهم بزيادة رصيدهم إثني عشر نقطة, إلي أن وصلوا لدور الستة عشر الذي واجهوا فيه نادي بورتو , وكما هي عادة الريدز تمكن من تخطيه بكل أريحية عندما سحقوه بخماسية أهداف نظيفة.

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واستمرت النجاحات ترافق زملاء صلاح إلي وصلوا لمباريات دور الأربعة بعد مباراتهم الصعبة فى ربع النهائيات من البطولة الأوروبية التى قابلوا فيها مانشستر سيتي الذي تلقي منهم درساً قاسياً فى الذهاب والعودة إذ إنتهي لقاء الذهاب بنتيجة (3-0) ولقاء العودة إنتهي بنتيجة (2-1) ليتمكن الريدز من العبور بخماسية أهداف مقابل هدف وحيد.

وبالنظر إلي الجهة المقابلة قبيل البث المباشر لمباراة ليفربول وروما اليوم اون لاين -نقصد هنا روما- الذي استطاع ان يتصدر مجموعته الثالثه بالدور الثاني من ذات الأذنين بإمتلاكه إحدي عشر نقطة فى جعبته, فمجرد تحقيقه لهذه النتيجة كان شيئا رائعا لأن مجموعته كان متواجد بها كلاً من الوصيف تشيلسي, وأتلتيكو مدريد وكاراباخ, وعندما صعد إلي مباريات دور الستة عشر قابل شاختار الذي سجل هدفين فى شباك روما مقابل هدف وحيد للأخير, ولكن تمكن نادي روما بأخذ الثأر فى لقاء الإياب عندما سجلوا هدفاً نظيفاً فى شباكهم.

إلي ان أبهر روما الجميع عندما قامت القرعة بإيقاعه أمام الكتالوني الذي لا يرحم أحد, ولكن كانت المفاجأة بأن روما هو الذي لم يرحم برشلونة إذ سحقه برباعية أهداف مقابل هدف وحيد لبرشلونة, وهو الأمر الذي جعل روما تقوم بالسفر إلي العاصمة الإيطالية وهم فى غاية الإطمئنان بعد ضمانهم الصعود بنسبة كبيرة, ولكن استمرت مفاجأت الذئاب عندما سحقوا الكتلان بنتيجة (3-0) ليجدوا نفسهم متواجدين فى مباريات نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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أولا: عدد المباريات التى قامت بالجمع بين ليفربول وروما هما اثنين فقط وذلك في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وهما الذين تم خوضهم فى مباريات الموسم السابق من النسخة 2002-2001, وحقق ليفربول الفوز فى مباراة الذهاب ولكن حسم التعادل نتيجة مباراة العودة.

ثانيا: عدد المباريات التى قامت بالجمع بين الفريقين قبيل موعد مباراة ليفربول وروما القادمة فى جميع المسابقات الاوروبية كان خمس مباريات, ونتائج هذه المباريات كانت بفوز ليفربول فى إثنين منهم, وفوز وحيد لروما فى مباراة منهم, اما المباراتين المتبقيتين فقد حسمتهم نتيجة التعادل.

ثالثا: علي مستوي الاندية الإنجليزية إستطاع الريدز الأحمر بأن ينتظر فى أول ثلاث مباريات له أمامهم, ولكن بعد ذلك تلقي الخسارة فى آخر ست مباريات قام بخوضهم أمام تلك الأندية.

رابعا: علي مستوي الاندية الفرق الإيطالية تلقي ليفربول الخسارة فى إحدي عشر مواجهة من مباريات دوري أبطال أوروبا علي مر تاريخه, ولكن استطاع ان يحقق الفوز فى تسع مباريات وان يتعادل فى خمسة مواجهات, ولكن أثناء مرحلة المواجهات المباشرة أستطاع الريدز أن يفوز فى أربع مباريات والخسارة فى مباراتين.

خامسا: بالنسبة لعدد الأهداف بين الفريقين فالكفة راجحة للريدز إذ لم ينجح لاعبي روما إلا فى تسجيل هدفين فقط فى شباك الأحمر, ولكن استطاع زملاء صلاح بأن يسجوا خمسة أهداف في شباك روما.

روما خسر الكثير بعد بيع صلاح المتألق

هذا حقيقة بالفعل وقام بالتأكيد علي ذلك الحارس الأسطوري السابق لنادي ليفربول, بروس جروبيلار, عندما أكد بأن الريدز هو من يخطف لقب دوري أبطال أوروبا فى هذا الموسم, مشيراً إلي جنون نادي روما عندما قرر أن يبيع لاعبا فى حجم محمد صلاح, وذلك فى آخر تصريحات له نشرتها الوكالة الإخبارية فرانس بريس.

إذ قام الحارس الإسطوري الأسبق لنادي ليفربول بالقول فى تصريحاته الأخيره: “نادي الريدز سيكون هو الفائز بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفى النهائي أيضاً, وهذا لأن الساحرة المستديرة من صنعها هم الإنجليز فعليكم أن لا تنسوا هذا الأمر”.

جدير بالذكر بأن الحارس جروبيلار استطاع ان يحصد لقب الدوري مع ناديه ستة مرات كما حصد كأس الإتحاد ثلاث مرات ومثلهم أيضا فى الدرع الخيرية, ولكن الأبطال كان مرة واحدة ومثلها أيضا لبطولة كأس الرابطة.

وأضاف الحارس قائلا: “نادي روما مجنون بالفعل عندما قرر ان يبع محمد صلاح, او كانوا فى حاجة ضرورة للمال !”.

يذكر بأن النجم المصري محمد صلاح قام نادي روما ببيعه لنادي ليفربول بمبلغ مالي قدر بـ 42 مليون يورو في خلال الميركاتو الصيفي السابق, وعقد محمد صلاح فى الريدز سينتهي فى 2022.

واستطاع محمد صلاح بأن يتألق بشكل رائع مع الريدز فى خلال الموسم الراهن وذلك بعدما قام بالمشاركة فى ست وأربعين لقاء فى جميع البطولات التى نجح بتسجيل 41 هدف فيها وصناعة 13 هدف آخرين, أما عن عدد المباريات التى قام محمد صلاح باللعب فيها فى كافة البطولات فبلغ عددها 83 مباراة قام خلالها بتسجيل 34 هدفاً وصناعة 24 هدف.

توقيت مباراة ليفربول وروما اليوم

هذا وتم تحديد توقيت مواجهة ليفربول القادمة أمام روما التي سيتم خوضها علي أرضية ملعب آنفيلد فى مساء الثلاثاء الموافق 24-4-2018 لتنطلق صافرة الحكم لبدء مجريات لقاء اتلتيك ليفربول وروما فى تمام الساعة:

التاسعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (09:45) بتوقيت المملكة العربية السعودية .

العاشرة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (10:45) بتوقيت الإمارات (أبو ظبي).

الثامنة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (09:45) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ليفربول وروما علي يلا شوت

أما عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وروما فقد قامت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة بالإعلان بأن قناة بي إن سبورتس HD 1 ستكون هي الناقل الحصري لمشاهدة مباراة ليفربول وروما.

مشاهدة ممتعة =D