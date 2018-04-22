النصر ينهي مسيره ليوناردو معه

إتخذت إدارة الفريق النصراوي الاول لكرة القدم فى المملكة العربية السعودية قرارها حيث قامت بتوقيع مخالصة مالية مع المحترف البرازيلي, ليوناردو بيريرا, حتي تقوم بوضع حداً لمسيرته.

إذ قام المحترف البرازيلي فى وقت سابق بالإنتقال إلي نادي النصر السعودي قاماً علي سبيل الإعارة من النادي الإماراتي, الجزيرة, وكان ذلك فى السنة الميلادية 2017, وكانت مدة هذه الإعارة سنة واحدة فقط.

جدير بالذكر بأن اللاعب البرازيلي شارك مع زملائه فى نادي النصر فى 24 لقاء خلال مباريات الفريق فى البطولة السعودية (الدوري السعودي للمحترفين) لينجح اللاعب بأن يسجل عشرة أهداف خلالهم.

جدير بالإشارة أيضاً بأن نادي النصر السعودي قام بتقديم موسم رائع نسبياً إذ استطاع أن يتواجدفى المركز الـ3 من ترتيب الدوري السعودي المنتهي لهذا الموسم بإمتلاكه 44 نقطة فى جعبته.