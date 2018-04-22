الهلال يطيل فترة تواجد نواف العابد والمعيوف لثلاث مواسم أخري

فى مستهل الأخبار الرياضية السعودية قام إدارة نادي الزعيم الأزرق -الهلال السعودي- بإتخاذ قرارها بأن تقوم بإطاله فترة التعاقد مع كلاً اللاعبين (عبدالله المعيوف,ونواف العابد) لمدة سنتين علي التوالي و 3 سنين.

وقرار إدارة الهلال السعودي بهذا التجديد تم إتخاذه بمعرفة الرئيس الجديد للفريق الهلالي, سامي الجابر, بعد عدة ساعات من المشاكل التى حدث فى ميثاق الشرف التى أصبح لها تواجد فى الأونة الأخيرة بين الأندية فى المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر بأن كلا من نواف العابد والحارس عبدالله المعيوف كان لهم الدور بالمساهمة الكبيرة فى إحراز الزعيم الهلالي الأزرق للقب الدوري السعودي لهذا الموسم 2018, الذي استطاع أن يخطفه من فم الأسد الأهلي السعودي.

كما قام كلاً من إدارة النادي لاعبيه بتقديم الشكر لرئيس الهيئة الرياضية فى المملكة العربية السعودية, تركي آل الشيخ علي الدعم الكبير الذي قام بتقديمه لهم ولجميع الاندية المتواجدة فى المملكة.