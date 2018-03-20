موعد مباراة السعودية واوكرانيا الودية

موعد مباراة السعودية واوكرانيا, ضمن عمليات استعداد لاعبي الاخضر لاجراء وديات المعسكر التحضيري الثالث قبل مباريات مونديال روسيا “مرحلة المجموعات” يتاهب لاعبيه لخوض منافسات ودية قوية , خلال شهر مارس الجاري 2018 , حيث يلتقي المنتخب السعودي امام نظيره الاوكراني في معسكر اسبانيا الاعدادي للاعبي الاخضر , كما ويستعد لاعبي المنتخب السعودي لخوض منافسه ودية اخرى امام المنتخب البلجيكي في اواخر شهر مارس 2018 .

ويتسائل الكثيرون عن تاريخ ومواقيت وديات المنتخب السعودي هذا الشهر الحالي , ونوفر لكم هنا عبر هذا المقال ابرز الاخبار عن تجهيزات مدرب المنتخب السعودي ولاعبيه لهذا المعسكر , مع مواعيد الوديات , حيث يلتقي في تاريخ يوم الجمعة 6-7-1439 المقبل , ويجري منتخبنا الوطني في اول ودية له مع منافس لايستهان به , ونتابع مجريات مباراة السعودية واوكرانيا عند انطلاقها في الساعه الـ 7:00 مساء بتوقيت جرينتش , وينقل اللقاء حصريا عبر قناة السعودية الرياضية الاولى .

وجاء في جديد اخبار لقاء السعودية واوكرانيا الودي المقبل , ماتم نشره عبر المواقع الرياضيه , بحديث اللاعب فهد المولد عن تامله باستفادة لاعبي المنتخب السعودي من هذا المعسكر على كافة الجوانب الفنية والاحترافيه , وكيف ان لها طابع هام قبل مواجهات مونديال كاس العالم بروسيا 2018 .

كما ونشرت الاخبارالرياضيه عن احتماليه غياب بعض نجوم المنتخب البلجيكي , ومنهم اللاعب تيبو كورتوا , عن تشكيلة لاعبي بلجيكا امام السعوديه في الودية الثانيه المقرره في تاريخ يوم 27 مارس 2018 .

وجاءت توقعات غيابه بحسب مانشر على صحيفة lesoir الرياضية في بلجيكا , والسبب كما ذكرته الصحيفه هو تعرض اللاعب الى اصابه الحقت به في فخذه الايمن وكان قد اصيب بها في اخر مباراه خاضها في ناديه “تشيلسي” ولابد معها ان يلزم اللاعب الراحه لفتره بسيطه قبل ان يشارك في مباريات قريبه مقبله .

وعن تشكيلة لاعبي المنتخب السعودي المشاركون في المعسكر الاعدادي الثالث لشهر مارس 2018 , في ودية السعودية امام اوكرانيا , وودية السعودية امام بلجيكا , فقد تم استدعاء 28 لاعبا , ونطرح لكم اسمائهم كالتالي ..