موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم والقنوات الناقلة

ستكون جميع أنظار محبي الزعيم وعنابي سدير متجه نحو أرضية ملعب جامعة الملك سعود, بالعاصمة السعودية الرياض, إذ أعلن اتحاد الكرة السعودي عن موعد مباراة الهلال والفيصلي القادمة فى بطولة الدوري السعودي علي أن يتم خوضها مساء اليوم الجمعة الموافق 2 / 3 / 2018, فى تمام الساعة 08:30 بتوقيت مكة المكرمة, 07:30 بتوقيت مصر.

وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي اليوم فكما عودتنا قنوات إم بي سي ستكون هي الناقلة لمجريات هذا اللقاء علي قناة MBC سبورت HD1 , هذا بالإضافة إلي القنوات السعودية الرياضية وهم “السعودية الرياضية HD1 وKsa Sport.”.

وسيتضيف الإستديو التحليلي لمواجهة الهلال والفيصلي اليوم أبرز المعلقين بتواجد عبدالله الواكد ويوسف الثنيان, كما سيكون كلاً من مدحت شلبي وعامر عبدالله حاضرين للتعليق علي هذا اللقاء.

وسيدخل الهلال إلي هذه المباراة التى تأتي فى ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين السعودي 2018, وهو يأمل فى تحقيق الفوز خاصة وأن هذا يعتبر اول لقاء للزعيم بعد رحيل “دياز”, ولهذا سيقوم الفريق بالسعي القوي ليعود إلي طريق التنافس مع غريمه التقليدي الأهلي.