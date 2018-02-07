موعد مباراة الهلال والنصر القادمة فى مواجهة الديربي القوية

الأربعاء، 7 فبراير 2018 الساعة 10:49:43 مساءً

سيكون مساء يوم الغد الخميس الموافق 8-2-2018 شديد الأهمية لجموع جماهير الهلال والنصر الذين ينتظرون موعد مباراة الهلال والنصر التى سيتم خوضها علي أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد فى الملز بضمن مباريات الجولة ال21 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين, وبالتزامن مع توقيت لقاء الهلال والنصر نجد بأن الفريق الهلالي متواجد فى المركز الأول لإمتلاكه 42 فى جعبته, وبإمتلاكه لهذه النقاط تمكن من التقدم علي غريمة الأهلي بأربع نقاط.

وفى نفس السياق, قام صلة الرياضية فى مساء اليوم الأربعاء بالإعلان عن أماكن بيع تذاكر مباراة الهلال والنصر, إذ أوضحت بأن التذاكر ستكون متوفر فى ملعب المباراة كما ستكون متاحة للشراء أيضا بمتحر ونادي النصر ونادي الهلال, وذلك سيكون من الساعة 4:00 عصرا إلي 10:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن الرابعة عصر يوم المباراة إلي بداية المباراة.

كما اعلنت صلة الرياضية أيضاً عن اسعار بيع تذاكر مباراة النصر والهلال التى تنقسم إلي 4 فئات, الفئة الأولي بإسم الفئة الذهبية وسعر التذكرة بها 630 ريال سعودي, والفئة الثانية بإسم الفضية بسعر 420 ريال سعودي, والفئة الثالثة بإسم العائلات بسعر 20 ريال سعودي والفئة الرابعة بإسم الموحدة بسعر 20 ريال سعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر

هذا وستبدأ مجريات مباراة النصر والهلال مساء يوم الغد الخميس الموافق 8 فبراير 2018 فى تمام الساعة 8:20 مساء الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية, وستكون قناة مشاهدة مباراة الهلال والنصر هي قناة ام بي سي برو سبورت