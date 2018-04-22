اليوم.. يوفنتوس ضد نابولي في صراع صدارة الكالتشيو

سيقوم فريق نابولي بالحلول كضيفاً ثقيلاً علي منافسه ونظيره يوفنتوس, فى لقاء قوي ستشهده أرضية استاد أرينا معقل الأخير, إذ ستنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم الأحد, الموافق 22-4-2018, فى اللقاء الذي ياتي ضمن منافسات الجولة الـ (34) من منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2018.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولى اليوم والقنوات الناقلة

وتم الإعلان عن موعد هذه المواجهة المرتقبة التى تأتي فى مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي, والمقرر خوضها بين نابولي ويوفنتوس, فى تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعوية, فى مساء اليوم الأحد, وأعلنت قناة beIN SPORTS HD 4 بأنها ستكون الناقل الحصري والمباشر لها.

لاعي اليوفنتو يرغبون بتعزيز صدراتهم فى البطولة الإيطالية

وقبيل بدء هذه المباراة تبين بأن النادي الإيطالي يوفنتوس المتواجد في المركز الأول بالدوري الإيطالي لهذا الموسم بإحتواء جعبته علي 85 نقطة, سيقوم بالسعي القوي حتي يعمل علي تعزيز صدارته إلي الكالتشيو, فى ظل تبقي أربع مواجهات فقط علي إنتهاء مسابقة الدوري الإيطالي لهذا الموسم, خاصة وأن الوصيف نابولي يمتلك 81 نقطة, وهو ما يمثل خطورة كبرة علي السيدة العجوز.

وعلي الجانب الآخر سيقوم لاعبي نابولي بالدخول إلي هذه المباراة مقاتلين علي لقب الدوري الإيطالي من جديد, فى محاوله منه إلي إعادة نفسه للصدراه إذ كان يتواجد فى المركز الأول فى أول اسابيع لهذه المسابقة.

التشكيل المتوقع لكلا من يوفنتوس ونابولى قبيل مواجهة الكالتيشيو اليوم

أعلن الموقع الرياضي الإيطالي, كالتشيو ميركاتو, عن التشكيل المتوقع للنادي الإيطالي يوفنتوس بأن يضم كلاً من اللاعبين “ماندزوكيتش, هيجواين, دوجلاس جوستا, ماتويدي, بيانيتش, خضيره, أسامواه, كيليني, بن عطية, هوفيديس, بوفون”.

فى الوقت الذي سيكون التشكيل المتوقع للوصيف نابولي بأن تضم قائمته كلاً من اللاعبين “إنزيني, ميرتنز, كاييخون, هاميسك, جورجينيو, آلان, ماريو روي, كوليبالي, ألبيول, هساي, ريينا”.