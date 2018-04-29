رابط مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا اليوم بث مباشر يلا شوت يوتيوب للجوال 3 beIN SPORTS سريع

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بعض التفاصيل حول مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا أون لاين اليوم بث حي برشلونة Vs ديبورتيفو لاكورونيا, البطولة : الليجا الاسبانية 2018, القنوات الناقلة للقاء: قناة بي ان سبورتس 3, الاستاد : ريازور “أرضية ديبورتيفو لاكورونيا” الحكم : ريكاردو دي بورجوس .

موعد مشاهدة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا ومباشر مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا اليوم فى تمام الـ 9:45 مساءاً بتوقيت مصر, والـ 8:45 مساءً بتوقيت السعودية.

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حيث ستكون المدينة الإسبانية لاكورونيا وتحديداً علي أرض ملعبها, ريازور, علي موعد مع إقامة مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا فى مساء اليوم الأحد الموافق 29/4/2018, فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2018.

سيقوم النادي الكتالوني بالدخول إلي مباراته اليوم أمام ديبورتيفو لاكورونيا وهو آت من فوز كبير حققه علي غريمه إشبيليه عندما قابله فى نهائيات كأس الملك الإسباني بالمباراة التى إنتهت بخماسية أهداف مقابل هدف وحيد, وبهذا الفوز استطاع البلاوجرانا أن يضيف إلي سجل ألقابه اللقب رقم 30 فى هذه البطولة, وهي الفرحة التى قامت بتعويضه عن خروجه من دوري الأبطال الأوروبي 2018 من مباريات الدور ربع النهائي منه علي يد النادي الإيطالي روما الذي سجل فى شباك الكتالوني ثلاثة أهداف ولم يتمكن الكتالوني من الرد لتنتهي المباراة بنتيجة (3-0).

ولكن عندما ننظر إلي ما يقدمه زملاء ميسي علي محلياً فنجدهم يؤدون موسم رائع فى الحقيقة حيث يتواجدون في المركز الأول لإحتواء جعبتهم علي 83 نقطة معززين تصدرهم بإبتعادهم عن الوصيف أتلتيكو مدريد الذي يتواجد فى الوصافة بإمتلاكه 71 نقطة, وبهذا فالكتلان مبتعداً عنه بإثني عشر نقطة, وبهذا الرصيد الكتالوني فلا يحتاج الفريق إلا أربع نقاط فقط من آخر خمس مباريات متبقيين فى منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم ليكون درع الليجا 2018 من نصيبه بشكل رسمي.

وعندما ننظهر إلي الجهة المقابلة -نقصد هنا ديبورتيفو لاكورونيا- فنجده متذيلا لترتيب الليجا حيث لا يمتلك سوي 28 نقطة يتواجد بهم فى المركز الـ 18, وبكل أسف لن يتمكن السوبرديبور من التواجد فى مسابقات الليجا الموسم المقبل, ولكن سيسعي لاعبي ديبورتيفو إلي تقديم أداء قوي آملين أن يخطفوا نقاط المباراة من الكتالوني عندما يقابلوه فى مساء اليوم لتجديد آمالهم بالتواجد فى منافسات الدوري الإسباني المقبل.

وتجدر الإشارة بأن ديبورتيفو لاكورونيا لم يتمكن من تحقيق الفوز فى آخر 15 مباراة جمعته مع برشلونة فى الليجا الإسبانية إلا فى مباراة وحيدة, وهي المواجهة التى جمعت بينهم علي نفس ملعب مباراة اليوم ريازور فى منافسات الدوري الإسباني للموسم المنصرم عندما أحرز الأول ثنائية أهداف مقابل هدف وحيد للكتالوني, وعن الـ 14 مباراة المتبقية فإنتهت منهم 4 مباريات بنتيجة التعادل وعشر مباريارت تلقي فيهم ديبورتيفو لاكورونيا الخسارة.

ومن يقرأ هذا الآن يدور فى ذهنه علي الفور بأن هذا الملعب يمكن أن يستطيع الديبو هزيمة برشلونة عليه فى مباراة اليوم, ولكن نقول له بأن نفس هذا الملعب أيضا تلقي ديبورتيفو أكبر خسارة فى تاريخ الليجا الإسبانية وكانت علي يد الكتالوني عندما سحقه الأخير بثمانية أهداف نظيفة فى المواجهة التى جمعت بينهم في نفس هذا الشهر ابريل ولكن فى عام 2016.

والنادي الكتالوني يعد أول فريق فى تاريخ الليجا الإسبانية لم يستطيع أن يهزمه أي فريق آخر فى الثلاثة والثلاثين مباراة الأخيره له فى هذا الموسم , حيث نجح برشلونة بأن يواصل سلسلة إنتصاراته بفوزه فى 25 مباراة والتعادل فى 8 مباريات.

ومع رصيد النادي الكتالوني الآن إذا استطاع أن يتعادل فقط فى مباراة اليوم أمام الديبو فسوف يلقب رسمياً كبطلاً لليجا الإسبانية بشكل رسمي.

هذا وتقرر بأن يكون موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا فى مساء اليوم الأحد, الموافق 29-4-2018 لتنطلق صافرة الحكم ريكاردو دي بورجوس فى تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً (08:45) بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى الساعة العاشرة إلا الربع مساءً (09:45) بتوقيت المملكة العربية السعودية, كما أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية بأن مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكرونيا بث مباشر ستكون علي قناتها الثالثة beIN SPORTS HD 3 بشكل حصري ومباشر.

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