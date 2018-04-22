برشلونة يسجل رقم تاريخي جديد فى القرن الحالي بفوزه الرابع علي التوالي بكأس ملك إسبانيا

تمكن النادي الكتالوني الإسباني بضم لقب كأس ملك إسبانيا إلي عدد مراته الـ29 علي مدار تاريخه, ليكون فوزه به هذا الموسم هو اللقب الثلاثين له, كما يعد هذا الفوز هو اللقب الرابع له علي التولي, وذلك بعدما لقن نظيره إشبيليه درساً قاسياً فى المباراة التى جمعتهم يوم الأمس, السبت, والتى إنتهت بنتيجة (5-1).

كان ذلك فى المباراة التى تم خوضها علي أرضية الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد (واندا ميتروبوليتانو), وبهذا الفوز أصبح نادي برشلونة الإسباني أن يسجل رقم تاريخي فى عالم الساحرة المستديرة بالقرن الحالي, إذ يعد الكتالوني الآن هو أول من يتمكن من تحقيق الفوز بهذا اللقب أربعة مواسم متتالية, وبعده يأتي أتلتيك بلباو الذي استطاع تحقيقه ثلاث اعوام متتاليه من 1930 إلي 1933 ميلادياً.

وفي القرن السابق كان هذا الرقم التاريخي لنادي ريال مدريد اذ استطاع الملكي أيضاً تحقيقه أربعة مرات متتاليه فى الحقبة من 1905 إلي 1908 ميلادياً.

ولكن ما يميز نادي برشلونة عن الآخرين بأنه أول نادي يستطيع أن يفوز بخماسية أهدف فى اللقاء النهائي للبطولة.