زامبروتا: التجارب الإيطالية هي سبب إحتراف محمد صلاح حاليا

صرح نجم المنتخب الإيطالي والميلاني سابقاً, جيانلوكا زامبروتا, تصريحات تخص الفرعون المصري المتألق علي الدوم,محمد صلاح, لاعب النادي الإنجليزي ليفربول, بأن جميع ما وصل إليه صلاح فى الوقت الراهن نتيجة ما حصده من تجارب فى الأندية الإيطالية التى سبق ولعب لها, ويقصد هنا خوضه فى روما وفيورنتينا.

إذ صرح زامبروتا فى تصريحاته الصحفية الأخيرة التى قامت الصحيفة الإماراتيه بنشرها, بأن اللاعب المصري محمد صلاح استطاع ان يحقق الإستفادة القصوي من خوضه مباريات الدوري الإيطالي, واما عاشه من معاناه أمام مدافعين تلك الأندية , وتواجده فى الدفاع فيها جعلت منه لاعب ذو حنكه كبيرة جعلته يحقق هذا النجاح فى الدوري الإنجليزي.