موعد مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم 17-4-2018 بث مباشر يلا شوت في الدورى الإسباني

يأتي موعد مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو يلا شوت كورة لايف بث مباشر فى مساء اليوم, الثلاثاء, الموافق 17-4-2018, مع استقبال النادي الإسباني سيلتا فيجو علي أرض ملعبه “بالايدوس” الضيف الثقيل علي الدوم ولجميع الفرق نادي برشلونة فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات الجولة الثلاثة والثلاثين من منافسات الليجا الإسبانية لهذا الموسم 2018.

ويأمل النادي الكتالوني أن يقترب ويعزز من فرصته بخطف لقب كأس إسبانيا لهذا الموسم, ولهذا سيدخل إلي تلك المباراة ساعياً إلي خطف نقاط المباراة الثلاث كاملة من نظيره سيلتا فيجو, فنادي برشلونة حالياً يمتلك 82 نقطة فى جعبته يتواجد بهم فى المركز الأول من ترتيب الدوري الإسباني 2018.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

هذا وتم تحديد توقيت مواجهة برشلونة القادمة أمام سيلتا فيجو التي سيتم خوضها علي أرضية ملعب بالايدوس فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-4-2018 لتنطلق صافرة الحكم لبدء مجريات لقاء سيلتا فيجو وبرشلونة فى تمام الساعة:

العاشرة مساءً (10:00) بتوقيت المملكة العربية السعودية .

الحادية عشر مساءً (11:00) بتوقيت الإمارات (أبو ظبي).

التاسعة مساءً (09:00) بتوقيت القاهرة.

أما عن القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة برشلونة الإسباني وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم أون لاين فقد قامت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة بالإعلان بأن قناة بي إن سبورتس HD 3 ستكون هي الناقل الحصري لمشاهدة مباراة برشلونة اليوم أمام سيلتا فيجو أون لاين بشكل مباشر.

وبالتزامن مع إقتراب توقيت مشاهدة مباراة برشلونة القادمة ضد سيلتا فيجو اليوم نجد بأن الحالة المعنوية للنادي الكتالوني فى أسواً حالاتها وذلك بعد تلقي شباكه ثلاثية أهداف بيد نادي روما الذي تسبب بإقصاء برشلونة من منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الآوروبية لهذا الموسم 2018.

كوره لايف بث مباشر مباراة برشلونة اليوم وسيلتا فيجو

ولكن عندما ننظر إلي مستوي البلاوجرانا محلياً قبيل مواجهة برشلونة أمام سيلتا فيجو ضمن مباريات المسابقة الإسبانية كما ذكرنا سلفاً, فنجده يقدم أداء فى غاية الروعة إلي وقت كتابة هذا التقرير, إذ تحتوي جعبة برشلونة علي 82 نقطة يتواجد بهم فى المركز الأول, ليقوم الكتالوني بتأكيد صدارته بسحقه فالنسيا بثنائية أهداف مقابل هدف وحيد فى آخر مباراة جمعت بينهم, وهو الأمر الذي زاد عدد النقاط التى تفرق بينه وبين المركز الثاني (نادي أتلتيكو مدريد) بـإحدي عشر نقطة, أيأن الأخير يمتلك 71 نقطة فى رصيده.

وفى البث المباشر لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم اون لاين سيدخل لاعبي سيلتا فيجو إلي مباراتهم القادمة أمام برشلونة وهم ذو معنويات مرتفعه لما يقدموه من أداء يمكن القول عنه بأنه أداء جيد, ولهذا يسعي نادي سيلتا فيجو بتحسين مستواهم وزيادهم عدد نقاطهم الـ 43 لكي يعزز من تواجده فى المترتبة التاسعة, ويبتعد عن المتربص لهم (جيورنا) صاحب الـ44 المتواجد أسفله فى المركز الـ8.

بطاقة مباراة برشلونة أمام سيلتا فيغو اليوم

فرق المباراة برشلونة VS سيلتا فيجو موعد المباراة مساء اليوم الثلاثاء 17 إبريل 2018 الساعة: العاشرة مساءً (10:00) بتوقيت المملكة العربية السعودية .

الحادية عشر مساءً (11:00) بتوقيت الإمارات (أبو ظبي).

التاسعة مساءً (09:00) بتوقيت القاهرة. اسم الدوري للمباراة الجولة الـ (33) من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2018 ملعب المباراة استاد بالايدوس القناة الناقلة قناة beIN SPORTS HD 3 حكم المباراة دافيد بوربالان

غيابات برشلونة قبل مباراته مع سيلتا فيجو

وفيما يبدو بأن قائمة برشلونة التى سيواجه بها سيلتا فيجو فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات مسابقة الدوري الإسباني مساء اليوم الثلاثاء تعاني معاناه كبيرة, إذ شهدت العديد من الغيابات المؤثرة علي النادي الكتالوني.

إذ سيتغيب عنها كلاً من اللاعبين (إيفان راكيتيتش واللاعب سيرجي بوسكيتس وجيرارد بيكيه وأندريس إنييستا) بدواعي متعددة.

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