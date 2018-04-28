رابط مشاهدة مباراة ليفربول وستوك سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت الجديد يوتيوب للجوال

يقدم الكفاح العربي سبورت خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وستوك سيتي بث مباشر, وذلك فى المباراة التى سيتم خوضها علي أرضية ملعب مدينة إنجلترا وتحديداً في مدينة ليفربول, أنفيلد, التى ستشهد مجريات لقاء ليفربول وستوك سيتي في ظهر اليوم السبت الموافق 28-4-2018 فى اللقاء الذي يأتي ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات البطولة الإنجليزية -الدوري الإنجليزي الممتاز- لهذا الموسم 2018.

والأول قادماً من فوز رائع حققه عندما قابل فريق روما فى لقاء الذهاب بينهم الذي جاء ضمن مباريات دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية -دوري أبطال أوروبا- لهذا الموسم 2018 فى المباراة التى إنتهت بنتيجة (5-2).وبالفعل نري بأني مشوار ليفربول فى هذه البطولة يشهد أداء ومستوي فوق الرائع, أولها عندما استطاع زملاء صلاح بالصعود علي حساب مانشستر سيتي, بعدما سحقه بخماسية أهداف نظير هدف وحيد فى مجموع مباراتي الذهاب والعودة ضمن مباريات الدور ربع النهائي من المسابقة الإنجليزية لهذا الموسم.

وبالنظر إلي مستوي وأداء فريق ليفربول محلياً فنجده أيضا علي نفس المنوال للصعيد العالمي, إذ حقق الفوز علي بورنموث بنتيجة (3-0) لتشهد عدد نقاطهم زيادة كبيرة جعلته يصل إلي إحدي وسبعين نقطة ليجعلوه متواجد فى المركز الثالث من الترتيب الإنجليزي لهذا الموسم, معدا اللقاء الأخير الذي جمعه مع وست بروميتش إذ إنتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بثنائية أهداف لكلاً منهم, وبهذا الرصيد لا يفرق بين الريدز وصاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد إلا 3 نقاط فقط.

وعندما ننظر إلي الجهة المقابلة نجد بأن الفريق الذي سيقابله ليفربول اليوم, ألا وهو ستوك سيتي, سيواجه مباراة شديدة الصعوبة لأننا بالنظر إلي ترتيبه ونقاطه فنجده يتذيل الترتيب إذ يتواجد فى المركز التاسع عشر بسبب جعبته التى لا تحتوي إلا علي 29 نقطة فقط, ولهذا سيدخل لاعبي ستوك ستي إلي مباراة اليوم وهم فى أسوأ الحالات المعنوية بسبب معرفته وتأكده بأنه لن يتواجد فى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل لما يشهده مستواه من أداء فى غاية الضعف, وعلي الرغم من هذا فلن يستهون لاعبي ليفربول بهم إذ ينوي الريدز أن يخرج من هذه المباراة وهو معه نقاطها الثلاث كامله حتي يواصل سلسلة إنتصاراته التى يبهرنا بها علي ويجعل جماهيره تستمتع بها.

بالنظر إلي تاريخ مواجهات الريدز مع ستوك سيتي فنري بأنه لم يتلقي الهزيمة أبداً علي أرضه فى الأربع وخمسون مباراة التى خاضوها سوياً إذ استطاع ليفربول الإنتصار علي الاخير فى ثلاثة وأربعون لقاء وكان التعادل هو الحاسم فى إحدي عشر مباراة, وبهذا نستطيع القول بأنها أرقام مميزة فى تاريخ ليفربول فلم يستطيع أي نادي فعلها علي مدار التاريخ فى منافسات البطولة الإنجليزية.

وفى السبعين مباراة التى قام ستوك سيتي بالدخول فيها أمام الريدز علي أرضه بجميع البطولات الإنحليزية لم يتمكن الستي إلا بتحقيق الفوز فى 4 مواجهات منهم فقط, بينما تلقي الخسارة فى 53 مباراة والتعادل كان الحاسم فى الثلاث عشر مباراة المتبقية, وبالمناسة آخر إنتصار استطاع السيتي أن يحققه كان فى مباراة العودة التى جاءت ضمن مباريات دور قبل النهائي من منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزي فى الشهر الأول الميلادي , يناير للعام 2016 فى المباراة التى إنتهت بنتيجة (1-0).

ولكن عندما ننظر إلي المباريات الخميس الأخيرة التى قامت بالجمع بين ليفربول وستوك سيتي فى منافسات البطولة الإنجلييزية -الدوري الإنجليزي الممتاز- حقق فيهم زملاء صلاح الفوز.

وبالنظر إلي اللاعب المتألق النجم المصري محمد صلاح, فقد استطاع أن يسجل 31 هدفاً فى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم, وبتحقيقه هذا المعدل من الأهداف فلا يفرق بينه وبين أكثر اللاعبين تهديفاً فى هذه البطولة بـ 38 مباراة فى الموسم الواحد إلا هدف واحداً فقط.

والفرصة الوحيدة التى أمام ستوك سيتي فى مباراته اليوم أمام ليفربول والتى يرغب استغلالها آملا الفوز بها هي تراجع مستوي الريدز فى مباراته الأخيره أمام روما, ولكن لا يعرف السيتي ولا اي شخص من خبراء الساحرة المستديرة ما ينوي عليه المدير الفني ,كلوب, فى لقاء اليوم, خاصة بعد حسره لاعبيه بسبب النهاية الغير مناسبه لهم فى مباراتهم علي أرضية ملعب أنفليد فى الثلاثاء المنصرم, علي الرغم من إنتصارهم بخماسية أهداف نظير هدفين فقط.

موعد مباراة ليفربول وستوك سيتي اليوم والقنوات الناقلة

هذا وتم الإعلان عن توقيت المباراة اليوم التى تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 لتنطلق فى تمام الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة, فى مساء اليوم السبت, الموافق 28 ابريل 2018, وسيتم إذاعة مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يلا شوت علي قناة بي ان سبورتس تو اتش دي.

الثانية وثلاثين دقيقة دقيقة ظهراً (02:30) بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة.

الثالثةوثلاثين دقيقة دقيقة مساءً (03:30) بتوقيت الإمارات (أبو ظبي).

الواحد وثلاثون دقيقة ظهراً (01:30) بتوقيت القاهرة.

وفيما يخص القنوات الناقلة لهذا اللقاء فقد قامت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية بالإعلان بأن قناة بي إن سبورتس HD 2 ستكون هي الناقل الحصري له.

فرق المباراة ليفربول VS ستوك سيتي موعد المباراة ظهر اليوم السبت 28 إبريل 2018 الساعة: الثانية وثلاثين دقيقة دقيقة ظهراً (02:30) بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة.

الثالثةوثلاثين دقيقة دقيقة مساءً (03:30) بتوقيت الإمارات (أبو ظبي).

الواحد وثلاثون دقيقة ظهراً (01:30) بتوقيت القاهرة. اسم الدوري الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018 استاد المباراة استاد أنفيلد Anfield القنوات الناقلة قناة beIN SPORTS HD 2 معلقين المباراة المعلق عصام الشوالي

المعلق حفيظ دراجي

وهذه المواجهة تتميز بأنها مباراة مصرية خالصة بين اللاعب المصري محمد صلاح الذي يلعب فى صفوف ليفربول, واللاعب رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي وزميله فى المنتخب المصري.

قناة مشاهدة مباراة ليفربول وستوك سيتي يلا شوت يوتيوب اليوم من هنا…

الشوط الأول

