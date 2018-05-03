موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة 6/5/2018 فى الدوري الإنجليزي الممتاز

ستكون أرضية ستامفورد بريدج علي موعد مع خوض مباراة ليفربول وتشيلسي فى مساء الأحد المقبل الموافق 6-5-2018, فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات البطولة الإنجليزية -الدوري الإنجليزي الممتاز- لهذا الموسم 2018.

وبالطبع سيدخل زملاء النجم المصري محمد صلاح إلي مباراتهم أمام تشيلسي وهم فى قمه حالاتهم المعنويه بعدما استطاعوا التأهل إلي نهائيات البطولة الأوروبية -دوري أبطال أوروبا 2018- بعدما استطاعوا تخطي عقبة النادي الإيطالي روما بسباعية أهداف مقابل سداسية أهداف للأخير كمجموع لكلا من مباراتي الذهاب والعودة.

وعلي الجهة المقابلة نجدبأن تشيلسي يتواجد حاليا فى المركز الـ5 من البطولة الإنجليزية لإحتواء جعبته علي 66 نقطة,ولهذا لن تكونهذه المباراة بسيطة علي كلا من ليفربول وتشيلسي فكلا من الفريقين ينوي خطف نقاط المباراة الثلاثة كاملة.

وتقرر بأن يكون موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة المقرر أن يتم خوضها علي أرضية استاد ستامفورد بريدج فى مساء الأحد المقبل بأمر الله الموافق السادس من مايو للعام الميلادي 2018 لتنطلق صافرة الحكم فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر, والساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة,وبالتزامن مع توقت مباراة ليفربول أمام تشيلسي القادمة أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية بأن قناة بي ان سبورت تو اتش دي ستكون هي الناقلة لمجريات هذا اللقاء بشكل حصري ومباشر.