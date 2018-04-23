موعد مشاهدة مباراة ليفربول وروما القادمة اليوم 24-04-2018 والقنوات الناقلة بث مباشر دوري أبطال اوروبا

يقدم الكفاح العربي سبورت موعد مباراة ليفربول وروما القادمة وقناة مشاهدة مباراة ليفربول وروما بث مباشر المقرر خوضها يوم الغد وكافة الأخبار والمستجدات الجديدة الخاصة بهذا اللقاء القوي والذي ينتظره الملايين من المصريين والعرب والأجانب لمشاهدة إبداع محمد صلاح وتألقه فى هذه المباراة الحاسمة, قناة يلا شوت الجديد ليفربول وروما أون لاين فى مواجهة ليفربول مباشر بدوري الأبطال 2018.

وذلك عندما تحتضن أرضية الملعب المتواجد فى ليفربول, آنفيلد, والذي يتسع لحضور ما يزيد عن الـ 45 ألف متفرج ومتفرجة لمشاهدة القمة الإنجليزية الإيطالية المقرر خوضها بين ليفربول وروما يوم الغد الثلاثاء, الموافق 24-4-2018, فى اللقاء الذي يأتي ضمن مباريات نصف النهائيات للمنافسة الأوروبية -دوري أبطال أوروبا- لهذا الموسم.

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وسيقوم زملاء النجم المصري محمد صلاح فى نادي ليفربول بالدخول إلي البث المباشر لمباراة ليفربول وروما يلا شوت بث مباشر كورة لايف وهم لديهم نوعاً من الإحباط بسبب النتيجة الأخيرة لهم فى البطولة الإنجليزية -الدوري الإنجليزي الممتاز- لهذا الموسم عندما تقابلوا مع وست بروميتش فى اللقاء الذي إنتهي بالتعادل, وهو الأمر الذي جعل الريدز يتجمد مكانه فى الترتيب الثالث بالبطولة الإنجليزية حيث توقف رصيدهم عند 71 نقطة ناقصين ثلاث نقط فقط عن خانة الوصيف التى يسكن مانشستر يونايتد فيها.

اهداف محمد صلاح امام ويست بروميتش

فهذا التعادل جعل أصحاب الزي الأحمر فى حالة من الغيظ والإحباط الكبيرة خاصة وأنهم في بداية هذه المباراة كانوا متقدمين بهدفين ولكن نجح لاعبي وست بروميتش بأن يحرزو هدفين مثلهم لتنتهي المباراة بنتيجة (2-2), كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وروما بث مباشر ليفربول وروما اليوم 24-04-2018 دوري أبطال اوروبا.

جدير بالذكر بأن سبب تواجد زملاء صلاح, ليفربول, فى المجموعة الخامسة, هو نتيجة قرعة دور المجموعات للبطولة الأوروبية -دوري أبطال أوروبا- التى وأوقعتهم فيها, وهذه المجموعة تضم كلاً من الاندية (ماريبور, وسبارتاك موسكو, وإشبيلية), ولكن استطاع لاعبي ليفربول أن يثبتوا نفسهم فيها ليتمكنوا من العبور إلي دور ثمن النهائي وهم متصدرين بعد نجاحهم بزيادة رصيدهم إثني عشر نقطة, إلي أن وصلوا لدور الستة عشر الذي واجهوا فيه نادي بورتو , وكما هي عادة الريدز تمكن من تخطيه بكل أريحية عندما سحقوه بخماسية أهداف نظيفة.رابط يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول اليوم وروما كورة لايف.

واستمرت النجاحات ترافق زملاء صلاح إلي وصلوا لمباريات دور الأربعة بعد مباراتهم الصعبة فى ربع النهائيات من البطولة الأوروبية التى قابلوا فيها مانشستر سيتي الذي تلقي منهم درساً قاسياً فى الذهاب والعودة إذ إنتهي لقاء الذهاب بنتيجة (3-0) ولقاء العودة إنتهي بنتيجة (2-1) ليتمكن الريدز من العبور بخماسية أهداف مقابل هدف وحيد.

وبالنظر إلي الجهة المقابلة قبيل البث المباشر لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو اليوم اون لاين -نقصد هنا روما- الذي استطاع ان يتصدر مجموعته الثالثه بالدور الثاني من ذات الأذنين بإمتلاكه إحدي عشر نقطة فى جعبته, فمجرد تحقيقه لهذه النتيجة كان شيئا رائعا لأن مجموعته كان متواجد بها كلاً من الوصيف تشيلسي, وأتلتيكو مدريد وكاراباخ, وعندما صعد إلي مباريات دور الستة عشر قابل شاختار الذي سجل هدفين فى شباك روما مقابل هدف وحيد للأخير, ولكن تمكن نادي روما بأخذ الثأر فى لقاء الإياب عندما سجلوا هدفاً نظيفاً فى شباكهم.

إلي ان أبهر روما الجميع عندما قامت القرعة بإيقاعه أمام الكتالوني الذي لا يرحم أحد, ولكن كانت المفاجأة بأن روما هو الذي لم يرحم برشلونة إذ سحقه برباعية أهداف مقابل هدف وحيد لبرشلونة, وهو الأمر الذي جعل روما تقوم بالسفر إلي العاصمة الإيطالية وهم فى غاية الإطمئنان بعد ضمانهم الصعود بنسبة كبيرة, ولكن استمرت مفاجأت الذئاب عندما سحقوا الكتلان بنتيجة (3-0) ليجدوا نفسهم متواجدين فى مباريات نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وروما

فرق المباراة ليفربول VS روما موعد المباراة موعد مباراة ليفربول وروما مساء يوم الغد الثلاثاء 24 إبريل 2018 الساعة: التاسعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (09:45) بتوقيت المملكة العربية السعودية .

العاشرة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (10:45) بتوقيت الإمارات (أبو ظبي).

الثامنة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (09:45) بتوقيت القاهرة. اسم الدوري للمباراة نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي -دوري أبطال أوروبا- لموسم 2018 ملعب المباراة استاد آنفيلد القناة الناقلة قناة beIN SPORTS HD 1 حكم المباراة فيليكس بريش

أرقام الفريقين بالتزامن مع إقتراب موعد إنطلاق مشاهدة مباراة ليفربول وروما

أولا: عدد المباريات التى قامت بالجمع بين ليفربول وروما هما اثنين فقط وذلك في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وهما الذين تم خوضهم فى مباريات الموسم السابق من النسخة 2002-2001, وحقق ليفربول الفوز فى مباراة الذهاب ولكن حسم التعادل نتيجة مباراة العودة.

ثانيا: عدد المباريات التى قامت بالجمع بين الفريقين قبيل موعد مباراة ليفربول وروما القادمة فى جميع المسابقات الاوروبية كان خمس مباريات, ونتائج هذه المباريات كانت بفوز ليفربول فى إثنين منهم, وفوز وحيد لروما فى مباراة منهم, اما المباراتين المتبقيتين فقد حسمتهم نتيجة التعادل.

ثالثا: علي مستوي الاندية الإنجليزية إستطاع الريدز الأحمر بأن ينتظر فى أول ثلاث مباريات له أمامهم, ولكن بعد ذلك تلقي الخسارة فى آخر ست مباريات قام بخوضهم أمام تلك الأندية.

رابعا: علي مستوي الاندية الفرق الإيطالية تلقي ليفربول الخسارة فى إحدي عشر مواجهة من مباريات دوري أبطال أوروبا علي مر تاريخه, ولكن استطاع ان يحقق الفوز فى تسع مباريات وان يتعادل فى خمسة مواجهات, ولكن أثناء مرحلة المواجهات المباشرة أستطاع الريدز أن يفوز فى أربع مباريات والخسارة فى مباراتين.

خامسا: بالنسبة لعدد الأهداف بين الفريقين فالكفة راجحة للريدز إذ لم ينجح لاعبي روما إلا فى تسجيل هدفين فقط فى شباك الأحمر, ولكن استطاع زملاء صلاح بأن يسجوا خمسة أهداف في شباك روما.

روما خسر الكثير بعد بيع محمد صلاح

هذا حقيقة بالفعل وقام بالتأكيد علي ذلك الحارس الأسطوري السابق لنادي ليفربول, بروس جروبيلار, عندما أكد بأن الريدز هو من يخطف لقب دوري أبطال أوروبا فى هذا الموسم, مشيراً إلي جنون نادي روما عندما قرر أن يبيع لاعبا فى حجم محمد صلاح, وذلك فى آخر تصريحات له نشرتها الوكالة الإخبارية فرانس بريس.

إذ قام الحارس الإسطوري الأسبق لنادي ليفربول بالقول فى تصريحاته الأخيره: “نادي الريدز سيكون هو الفائز بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفى النهائي أيضاً, وهذا لأن الساحرة المستديرة من صنعها هم الإنجليز فعليكم أن لا تنسوا هذا الأمر”.

جدير بالذكر بأن الحارس جروبيلار استطاع ان يحصد لقب الدوري مع ناديه ستة مرات كما حصد كأس الإتحاد ثلاث مرات ومثلهم أيضا فى الدرع الخيرية, ولكن الأبطال كان مرة واحدة ومثلها أيضا لبطولة كأس الرابطة.

وأضاف الحارس قائلا: “نادي روما مجنون بالفعل عندما قرر ان يبع محمد صلاح, او كانوا فى حاجة ضرورة للمال !”.

يذكر بأن النجم المصري محمد صلاح قام نادي روما ببيعه لنادي ليفربول بمبلغ مالي قدر بـ 42 مليون يورو في خلال الميركاتو الصيفي السابق, وعقد محمد صلاح فى الريدز سينتهي فى 2022.

واستطاع محمد صلاح بأن يتألق بشكل رائع مع الريدز فى خلال الموسم الراهن وذلك بعدما قام بالمشاركة فى ست وأربعين لقاء فى جميع البطولات التى نجح بتسجيل 41 هدف فيها وصناعة 13 هدف آخرين, أما عن عدد المباريات التى قام محمد صلاح باللعب فيها فى كافة البطولات فبلغ عددها 83 مباراة قام خلالها بتسجيل 34 هدفاً وصناعة 24 هدف.

موعد مباراة ليفربول وروما الثلاثاء

هذا وتم تحديد توقيت مواجهة ليفربول القادمة أمام روما التي سيتم خوضها علي أرضية ملعب آنفيلد فى مساء الثلاثاء الموافق 24-4-2018 لتنطلق صافرة الحكم لبدء مجريات لقاء اتلتيك ليفربول وروما فى تمام الساعة:

التاسعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (09:45) بتوقيت المملكة العربية السعودية .

العاشرة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (10:45) بتوقيت الإمارات (أبو ظبي).

الثامنة وخمس وأربعون دقيقة مساءً (09:45) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ليفربول وروما

أما عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وروما فقد قامت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة بالإعلان بأن قناة بي إن سبورتس HD 1 ستكون هي الناقل الحصري لمشاهدة مباراة ليفربول وروما.

سيتم تحديث قناة المشاهدة لمباراة ليفربول وروما يلا شوت قبيل المباراة بساعتين ان شاء الله…

الشوط الأول لمباراة ليفربول السابقة أمام ويست بروميتش

الشوط الثاني