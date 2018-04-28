رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس اليوم 28-4-2018 بث مباشر يلا شوت الجديد يوتيوب

تقدم جريدة الكفاح العربي سبورت خدمة رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر يلا شوت اون لاين مجاناً اليوم, فكما عودناكم بتقديم خدمات البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم, وذلك عندما تشهد العاصمة الإسبانية ريال مدريد علي أرض ملبعها “سانتياجو بيرنابيو” معقل النادي الملكي, البث المباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد مباشر أمام منافسه ونظيره ليغانيس فى مساء اليوم السبت, 28-4-2018, فى المباراة التى تأتي ضكن مباريات الجولة الـ (35) من منافسات البطولة الإسبانية لهذا الموسم “الدوري الإسباني 2018”.

وسيقوم الميرنجي بالدخول إلي مجريات هذه المباراة وهو آت من فوز كبير جعل معنوياته فى قمتها حيث استطاع ريال مدريد أن يسحق ليغانيس بثنائية أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة التى قامت بالجمع بينهم بذهاب نصف النهائيات للبطولة الأروبية “دوري أبطال أوروبا 2018” وبتحقيق الملكي هذا الفوز وجد نفسه مقترباً بشكل كبير من الصعود إلي مباريات النهائي, فلا يحتاج ريال مدريد إلا التعادل أو إهتزاز شبكته بهدف وحيد لكي يصعد بشكل رسمي, أما عن النادي الألماني “ليغانيس” فلا سبيل أمامه سوي تحقيق الفوز فى لقاء العودة بنتيجة (2-0) أو بنتيجة أكبر من هدفين مقابل هدف حتي يتمكن من خطف بطاقة الصعود إلي مباريات النهائي الأوروبي لهذا الموسم.

وقبيل مباراة اليوم يتواجد الريال مدريد فى المركز الـ (3) من منافسات الدوري الإسباني وذلك بالنقاط الـ (68) المتواجده فى جعبته, والتى بها لا يفرق بينه وبين الوصيف إلا أربعة نقاط فقط.

ويدخل زملاء كريستيانو رونالدو إلي مباراتهم اليوم أمام ليجانيس ساعين بكل قوتهم لتحقيق الفوز والخروج منها بالثلاث نقاط كامله, وذلك حتي يعززوا إبتعادهم عن الخفافيش لخطورته عليهم الآن ولكي يقتربوا من من منافسة الروخيبلانكوس خاصة بعد الأداء المتعثر له فى مباريات الجولة المنصرمة.

ولكن فى نفس الوقت لجانيس ليس بالمنافس السهل الذي يمكن للملكي أن يقتنص منه النقاط الثلاث بسهوله, فهذا الفريق علي الدوم ما نجده يعاند أمام الريال ويظهر مستوي متألق للغايه, كما أنه يتواجد فى ترتيب يجعله مطمئن نسبياً إذ يبتعد عن مراكز الهبوط الـ (3) بإثني عشر نقطة, وهذا ما سوف يجعله يقابل ريال مدريد اليوم بكل أريحية ليبدع فى مباراته أمامهم, كما سيحاول ليغانيس أيضا تكرار ما فعله فى منافسات كأس الملك الإسباني وتحقيق الفوز علي لاعبي ريال مدريد مرة أخري.

موعد إنطلاقة مباراة ريال مدريد وليغانيس

هذا وتم الإعلان عن توقيت إنطلاق مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم السبت 28-4-2018 فى اللقاء المقرر خوضه بمعقل الميرنجي”سانتاجو بيرنابيو” لتنطلق صافرة الحكم “إيجناسيو فيانويفا ” فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (06:30) بتوقيت القاهرة, وفى الساعة السابعة والنصف مساءً (07:30) بتوقيت السعودية.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فقد قامت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية بالإعلان بأن قناة بي إن سبورتس HD 3 ستكون هي الناقل الحصري.

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