ضبط اشارة تردد قناة الحرية المسيحية 2020 الجديد علي النايل سات

اصبحت قناة الحرية المسيحية من اهم القنوات الفضائية التي يتابعها الكثير من الاقباط حيث انها تقدم كل ما يشغل بالهم وتعرض الاسس التي تخص الكنيسة و جميع الاهداف التي اسسها التراث الابائي ، وتهدف الي تعلم التعاليم المسيحية و التراث المسيحي و ما يجب ان يقوم به كل الاقباط خلال يومهم ، وحياتهم بشكل عام ، ومن الان يمكنكم متابعة القناة بشكل مستمر علي مدار اليوم بدون انقطاع ، بعد الاطلاع علي الجدول التفصيلي لتردد القناة علي القمرين الصناعين التي تبث عليها اشارة القناة ، فتابعونا .

نبذة عن قناة الحرية المسيحية

قناة الحرية المسيحية قناة تلفزيونية فضائية تبث علي القمر الصناعي نايل سات ، والقمر الصناعي هوت بيرد ، ويتابعها الكثير من المشاهدين الاقباط حول العالم ، حيث تهتم القناة بتقديم افضل الخدمات التلفزيونية واستخدام افضل وسائل البث الفضائي ، حيث تهتم القناة بعرض المنهج الديني المسيحي من الكنيسة ، وتعرض كل الامور التي يمكن ان يغفل عنها الكثير من الاقباط ، لذا فهي اكثر القنوات القبطية شهرة بين كل القنوات المسيحية الفضائية علي مستوي العالم .

برامج الحرية المسيحية

تتنوع قناة الحرية المسيحية في عرض البرامج علي شاشتها فتقدم برامج ثقافية و اجتماعية و دينية ، علي مدار اليوم بدون انقطاع ، و تتميز القناة بالبساطة الشديدة في عرض المعلومات الهامة لتصل الي كل فئات المجتمع القبطي ، وتهتم القناة بشئون المرأة بشكل عام ، ومن اهم البرامج التي تقدمها القناة :

برنامج كنيسة الملاك بالاسكندرية ، برنامج ديريك برنس ، برنامج مشورة شبابية ، برنامج وحي ورسالة ، برنامج القمص ارميا بولس ، برنامج الحرية و الحدث ، برنامج يلا نبي ، برنامج اسألوا مرشديكم ، برنامج اجتماع كنيسة المنار .

البث المباشر لقناة الحرية المسيحية :

يمكن مشاهدة كل البرامج علي موقع القناة الرسمي علي شبكة الانترنت ، بالاضافة الي قناة اليوتيوب والصفحات الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وتتفاعل ادارة القناة مع المشاهدين بشكل دائم وتقديم كل احتياجتهم دائما .

مميزات قناة الحرية المسيحية

تتميز القناة ببثها بتقنية عالية اتش دي ، وهي تقدم البرامج بجودة عالية في الصوت و الصورة

تبث القناة علي القمرين الصناعيين نايل سات وهوت بيرد .

تستمر القناة في بثها الفضائي علي مدار اليوم بدون انقطاع او تشويش خلال 24 ساعه .

قناة الحرية المسيحية قناة مجانية غير مشفرة .

تتنوع القناة في عرض محتواها الديني لكل البرامج المسيحية .

تردد قناة الحرية المسيحية 2020

ولقد حازت القناة علي اعجاب كل المشاهدين الاقباط في كل انحاء العالم ، ونقدم الان الجدول التفصيلي لتردد القناة علي القمرين الصناعين كما يلي :

القمر التردد استقطاب معامل ترميز معامل تصحيح جودة نايل سات 11096 افقي 27500 6/5 HD هوت بيرد 12303 عمودي 27500 4/3 HD

وكان هذا اخر تحديث لترددات قناة الحرية المسيحية ، يمكنكم الان ايها الاخوة الاقباط مشاهدة كل البرامج بدون انقطاع او توقف ، نرجو متابعة موقعنا باستمرار للتعرف علي كل جديد في عالم الترددات.