اليك تردد قناة الواقع الجديد 2021 waqie tv باعلي وضوح على نايل سات بتقنية hd لمتابعة المدهال واناناس

نتابعكم هنا عبر صحيفة الكفاح العربي سبورت بنشر تردد قناة الواقع الجديد 2021، حيث نستعرض ترددها الجديد مع متابعي صحيفتنا الكرام تزامنا من ملاحظتنا بارتفاع العمليات البحثية بجوجل عن كيفية تنزيل واستقبال اشارة الواقع السعودية المفتوحة مجانا علي القمر الصناعي النايل سات، ولهذا قررنا عبر هذا التقرير نشر رمز استقبال القناة لتنزيلها علي أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

تردد قناة الواقع الجديد 2021

تعتبر قناة الواقع السعودية احد اشهر القنوات الفضائية السعودية التي تهتم بتغطية العديد من المجالات التي تهم المشاهد وخاصة الفئة الشبابية بعرض البرامج الحوارية والثقافية والترفيهية وعرض القضايا التي تشغل بال الشباب لحلها ومناقشتها مع باقة من الخبراء، وتم تخصيص شاشة قناة الواقع لمحادثة كافة الاعمار وهو الامر الذي جعل شاشتها تحقق اعلي نسب مشاهدة متفوقه علي اشهر القنوات السعودية، وتقدم قناة الواقع الجديد خارطة برامج طوال اليوم دون توقف، ولتداول اخبار عن تحديث تردد واشارة القناة قررنا ان ننشر لكم اليوم التردد الصحيح للقناة من اجل الحصول علي ادق جودة للصوت والصورة.

ضبط تردد قناة الواقع

قناة الواقع تبث مجانا علي النايل سات ولا تحتاج لاي رسوم اشتراك ويمكن تنزيل ترددها بادخال القيم ادناه:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 10727

الاستقطاب:- افقي

الترميز:- 27500

تصحيح الخطأ:- 5/6

تجدر الاشارة هنا الي ان قناة الوقع تبث باعلي الجودات حيث تصل دقة الوضوح بها الي full hd وتهتم القناة بتقديم باقة متنوعة من البرامج الرياضية والسياسية والمسلسلات التلفزيونية، واستطاعت القناة ان تصبح احد اهم القنوات الفضائية السعودية علي الساحة الان.