تردد قناة التربوية السورية 2021 الجديد (ثلاث ترددات) لقمر نايل سات وتردد جديد علي عرب سات.. إضبط اشارتها الآن

تردد قناة التربوية السورية الجديد 2021 تُعتبر احد أهم وأشهر القنوات الفضائية في بلاد سوريا الشقيقة، وهي قناة قامت بتخصيص شاشتها من أجل توفير العديد من الخدمات التربوية التعليمية لجميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية، إذ نُلاحظ ان شاشة التربوية السورية تَهدف إلي الإستفادة الكاملة للطلاب المُشاهدين لها من المنازل، وذلك يَرجع إلي الظروف التي قامت حالت بين الطلاب وبين ذهابهم إلي المدارس والحضور كما هو مُعتاد، والذي تسبب فيها الفيروس الشرس “كورونا” المُستجد، ويُعتبر ذلك كان أحد أبرز الأسباب التي زادت من نِسب العمليات البحثية حول معرفة ضبط اشارة تردد القناة التربوية في سوريا، وهو الأمر الذي نَجحت إدارة القناة في إستغلاله بتوفير عددًا كبيرًا من البرامج المتنوعة والتي تَهدف جميعها إلي استمرار العملية التعليمية والنهوض بها وتطوير الطلاب والطالبات ثقافيًا.

تردد قناة التربوية السورية

ومن أبرز ما جعل “التربوية السورية” متواجدة في أذهان الكثير من طلاب سوريا هو مواكبتها للتكنولوجيا، إذ وفرت القناة إمكانية الوصول لها عبر شبكة الإنترنت علي يوتيوب قناة التربوية السورية، وتوفير جميع المناهج الدراسية لكافة المستويات المُختلفة، وهذا الأمر ساعد الطلاب بشكل كبير بأن يستمروا في التعلم والإطلاع علي المناهج المقررة بأسهل الطُرق، وكان ذلك احد أبرز الأسباب التي جعلت القناة مُميزة دونًا عن غيرها من القنوات الفضائية، وبالتالي ساهم ذلك في زيادة نِسب العمليات البحث عنها والمُشاهدات عليها.

التردد الجديد للتربوية السورية علي القمر الصناعي نايل سات

التردد:11063.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

ترددها الثاني:

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ترددها الثالث:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة التربوية السوري الجديد عرب سات 2021

التردد: 12284.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

نبذة مُختصرة عن قناة التربوية السورية الفضائية

تَقوم شاشة التربوية في سوريا بالمساهمة بأقصي قدر بالعمل علي تَلقي طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة في سوريا المناهج بطريقة سلسلة وبسيطة، وهي الطريقة التي يتم إتباعها في أغلب الدول العربية التي قامت بالإعتماد علي نظام التعليم عن بعد، هذا بالإضافة إلي المنصات التي تم برمجتها خصيصًا لمواكبة النظام التعليمي الجديد في ظل الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المُستجد، ومن الأمور المميزة في القناة هو توفيرها كافة الشروحات لجميع المناهج الدراسية المُختلفة.