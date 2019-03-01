تعرف علي موعد مباراة الهلال والقادسية اليوم في الدوري السعودي 2019

تزامناً مع إستمرار منافسات الدوري السعودي، يرغب الجميع بمعرفة موعد مباراة الهلال والقادسية المقرر خوضها في 12 2 2019.

وهي المواجهة التى سيتم خوضها مساء اليوم علي أرضية استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

إذ سيقوم الزعيم الأزرق بالدخول في معركة جديدة أمام القادسية ناوياً عدم الخروج من مباراة اليوم إلا بعدما يحصد نقاط المباراة الثلاث كاملة.

وعلي الجهة المقابلة سيقوم القادسية أيضاً بالدخول إلي مباراته اليوم أمام الهلال آملاً خطف النقاط الثلاث حتي يعوض هزيمته فى مباراته السابقة

موعد مباراة الهلال والقادسية اليوم

وفيما يخص موعد إنطلاق مواجهة الهلال ضد القادسية التى سيتم خوضها ضمن مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين 2019 اليوم الثلاثاء، إذ يتم إطلاق صافرة البدأ في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.