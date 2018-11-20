ريال بيتيس يسحق برشلونة برباعية أهداف في الكامبنو 4-0

استطاع ريال بيتيس بالتفوق علي النادي البرشلوني فى المباراة التى تم وصفها بالمثيرة والمجنونة عندما تمكم بيتيس من إحراز رباعية أهدف مقابل ثلاثة للأخير في مساء أمس الأحد, فى اللقاء الذي تم خوضه ضمن مباريات الجولة الـ 12 علي أرض استاد الـ “كامب نو”.

وأكثر ما جعل هذه المواجهة هامة هو رجوع النجم الأرجنتيني ميس من الاصابة الأخيرة له, وهو ما جعل بيتيس يتحمس بشكل كبير لإحراج برشلونة علي ملعبه وأمام جماهيره.

وشهدت المباراة عودة النجم الارجنتيني ميسي بعد الاصابة ، كما شهدت حماس كبير من لاعبي الفريق الضيف الذي احرج الفريق الكتالوني على ارضه وبين جماهيره.

جدير بالذكر بأن خسارة النادي الكتالوني اليوم جعلت رصيده يتوقف عند 24 نقطة متواجداً بهم فى أول الترتيب للدوري, بينما استطاع ريال بيتيس برفع رصيده لـ 16 نقطة متواجدا بهم فى المركز الثاني عشر.